De hamburguesas a vendajes: convierten un McDonald's de La Guaira en un centro médico para los supervivientes del terremoto

Convierten un McDonald's de La Guaira en un centro médico para los supervivientes del terremoto.

El contexto En medio de la devastación, un grupo de médicos ha transformado un local de comida rápida en un centro de salud improvisado, donde atienden a unos 200 pacientes diarios desde su apertura el viernes.

Tras el devastador doble terremoto en Venezuela, que dejó 2.595 muertos, incluidos 29 españoles, y 12.400 heridos, la población lucha por sobrevivir. En La Guaira, un grupo de médicos ha convertido un McDonald's en un centro de salud improvisado, atendiendo a 200 pacientes diarios. El local ofrece atención de emergencia, almacenamiento de medicamentos donados y una farmacia, además de una unidad veterinaria para mascotas. Mientras continúan los rescates, voluntarios buscan agua y alimentos para los afectados. El gobierno reporta 855 edificios dañados y estima pérdidas de 6.700 millones de dólares, con 12.800 personas sin hogar y 16.000 desplazados.

Después de una semana de que el doble terremoto de Venezuela arrasara con todo y dejara, por el momento, 2.595 muertos (entre ellos 29 españoles) y 12.400 heridos, demás de miles de desaparecidos, la población trata de sobrevivir a la tragedia haciendo uso de todos los recursos posibles.

Así, un grupo de médicos ha tomado un MacDonald's de La Guaira, zona cero de los seísmos, para conformar un centro de salud improvisado. Porque cuando falta todo cualquier cosa es ayuda y el local ya atiende a unos 200 pacientes diarios desde su apertura el pasado viernes.

Entre cajas de hamburguesss y Nuggets, el MacDonald's de La Guaira cuenta con zona de atención de emergencia, almacén para medicamentos donados y una farmacia. No se queda ahí. También hay espacio para atender a las mascotas. Los profesionales han creado una unidad veterinaria que funciona en lo que antes era la sección de helados.

Un perro recibe tratamiento en una clínica veterinaria improvisada y en un centro de triaje para humanos dentro de un McDonald's.

Todo ello mientras los rescates aún están en curso y a la vez que los cientos de voluntarios se afanan en conseguir agua, alimentos y todo tipo de víveres para aquellos que han perdido todo en una de las mayores tragedia de Venezuela de los últimos tiempos.

Daños materiales

Según los últimos datos aportados este viernes por el Gobierno de Venezuela, hay, al menos, 855 edificios afectados por los sismos. Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Gobierno ha cifrado en 12.800 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.

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