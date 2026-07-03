El agitador ultra Vito Quiles asegura ahora que irá a los juzgados de Plaza Castilla esta tarde a las 17:00

El contexto El pseudoperiodista estaba en busca y captura por un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que había estado en la cárcel y que salió por intervención de Yolanda Díaz.

Vito Quiles, agitador ultra en busca y captura, ha anunciado que se presentará en los juzgados de Plaza Castilla el viernes 3 de julio a las 17:00 horas, acompañado por su abogado. Quiles enfrenta una orden de detención por injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo y asesor de Yolanda Díaz, tras afirmar falsamente que estuvo en prisión por intervención de la vicepresidenta del Gobierno. Además, está implicado en cuatro procesos judiciales más, incluyendo delitos de revelación de secretos, acoso, odio y estafa. La Fiscalía solicita dos años de prisión por mofarse de una mujer con discapacidad.

El agitador ultra Vito Quiles, que estaba en busca y captura por la Policía, ha asegurado con un mensaje en redes sociales que va a acudir a los juzgados de Plaza Castilla a las 17:00 del viernes 3 de julio acompañado por su abogado.

"A las 17:00 horas acudiré a los juzgados de Plaza de Castilla con mi abogado", ha expuesto el agitador ultra en un post en 'X'. Todo ello lo ha confirmado su abogado a laSexta.

Ante esto, la jueza Rosa María Freire le ha levantado la orden de búsqueda y captura por "la disposición del querellado a comparecer ante el órgano judicial", citándole para el 20 de julio a las 12:45.

La orden de detención que sobre él pesaba es a causa de un delito de injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Trabajo y asesor de Yolanda Díaz. Quiles, a través de sus redes sociales, aseguró falsamente que había estado en prisión y que había salido de la misma por intervención directa de la vicepresidenta del Gobierno.

Además, el agitador ultra está envuelto en otros cuatro procedimientos judiciales. Uno de ellos, relacionado con un delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, de quien difundió en redes la dirección de su domicilio poco después del apagón del 28 de abril de 2025.

También está acusado de un delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestó contra Isabel Díaz Ayuso en 2024. Por tal causa, Fiscalía pide dos años de prisión para él.

A ambos procesos se suma un presunto delito de estafa después de que Renfe detectase y denunciase que Quiles se habría colado de forma sistemática en sus trenes. Habría decenas de accesos no autorizados.

Finalmente, tiene una cuarta causa abierta por un delito de injurias y calumnias sobre Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

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