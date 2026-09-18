"¡Fuera! ¡Fuera!", abucheos y pitos a Elma Saiz durante un acto en Melilla

Los detalles La ministra fue recibida con pintos y gritos de "fuera", "dimisión" y "traición" tanto en su entrada a la histórica Plaza de Armas del recinto amurallado como cuando el presidente de Melilla le agradeció su presencia.

Durante el acto institucional del Día de Melilla, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue recibida con abucheos y gritos de "fuera", "dimisión" y "traición" por parte del público. A pesar de los agradecimientos del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, su presencia contrastó con los aplausos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Imbroda destacó el compromiso de Melilla con Ceuta ante la "situación crítica" que enfrenta desde julio, criticando la gestión del Gobierno español y exigiendo el retorno de los inmigrantes ilegales. Reclamó reciprocidad en las relaciones con Marruecos, lamentando la falta de defensa del Gobierno español.

Con gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!", "dimisión" y "traición" fue recibida la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en el acto institucional del Día de Melilla, marcado por los abucheos del numeroso público al Gobierno de España, representado por Saiz.

La ministra fue recibida con pintos y gritos de "fuera", "dimisión" y "traición" tanto en su entrada a la histórica Plaza de Armas del recinto amurallado como cuando el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, le agradeció su presencia, frente a los aplausos al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, también presente en el acto.

Otra de las grandes ovaciones de la noche fue para la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, a quienes Imbroda agradeció sus "desvelos, espíritu de servicio, sacrificio, esfuerzo y patriotismo" en la defensa de las fronteras de Melilla, que también sufrió un repunte migratorio a finales de julio horas después de la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.

El presidente de Melilla, en su intervención, expresó el compromiso de Melilla hacia Ceuta en lo que sea necesario ante la "situación crítica" que vive desde el 30 de julio, cuando "se bordeó la pérdida de la soberanía española" con una "verdadera invasión de más de 80.000 marroquíes ante la pasividad del Gobierno de España y la pasividad activa de Marruecos". Lamentó que aún hoy no haya "visos de alcanzar la normalidad".

"No se puede pasar página sin consecuencias, no se debe relativizar aquello y, mucho menos, no haber aprendido la lección", agregó para exigir que las soluciones a este grave problema no pasen por convertir la ciudad "en un inmenso CETI", algo que "no se puede permitir".

Imbroda exigió el retorno inmediato de todos los que entraron de forma ilegal e insistió en el "fracaso absoluto" de la gestión de este problema, en el que “no se ha estado a la altura ni en la prevención ni en la solución del problema" y en el que a su juicio ha habido "exceso de frivolidad e irresponsabilidad".

"No le debemos nada a Marruecos"

"No se puede abandonar a los ceutíes a su suerte", dijo el presidente de Melilla, convencido de que es necesario que haya una "buena vecindad" con Marruecos, exigiendo al país vecino "reciprocidad" en lugar de "desprecios y acciones hostiles" y la "asfixia" económica a las dos ciudades autónomas.

Frente a ello, lamentó la falta de defensa directa del Gobierno español ante Marruecos: "No le debemos nada ni tenemos por qué tener complejos de sumisión con Marruecos, al revés", dejó claro Imbroda al recordar que durante años miles de ciudadanos del país vecino fueron atendidos por los servicios públicos melillenses, sobre todo sanidad y educación, y hubo un "espectacular crecimiento" de las localidades cercanas "gracias a la economía de Melilla" con los trabajadores transfronterizos.

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