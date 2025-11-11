El juez Peinado retrasa al domingo 16 de noviembre la citación de la secretaria general de Presidencia como investigada

Los detalles El magistrado modifica también la citación como testigos de Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio. La cita dará comienzo a las 17:30 horas.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido modificar la fecha de la citación como investigada de Judith Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia, en el marco de la causa contra Begoña Gómez. Según una providencia obtenida por laSexta, la citación, inicialmente prevista para el 12 de noviembre, se ha pospuesto al 16 de noviembre. Esta decisión afecta también a los testigos Diego de Alcázar Silvela, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio Villarejo. El cambio se debe a que el abogado de la investigada María Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, tiene compromisos legales el día 12.

El motivo, según la providencia, es que el letrado de la investigada María Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, tiene señalamientos previstos para el día 12, algo que le impediría acudir a esta citación. Finalmente, la secretaria general de Presidencia deberá acudir el 16 de noviembre, domingo, a las 17:30 horas.

En el mismo escrito, el juez da el visto bueno para Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tengan que ir personalmente a presentar sus pasaportes al juzgado, y que de este trámite se encargue la Policía

La semana pasada, Peinado imputó a otro alto cargo de Moncloa en su causa contra Gómez. Lo hacía en un auto en el que rechazaba la petición de archivo de la causa presentada por la Fiscalía y las defensas de la mujer del presidente del Gobierno y Cristina Álvarez.

"En cumplimiento del mandato de la Audiencia Nacional, el juez acuerda la continuación del procedimiento por el tribunal del jurado respecto de los investigados por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos", recoge el auto.

Peinado también llamó a declarar a otros nueve testigos, entre ellos a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, o a Diego Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa.

En su auto, Peinado también pidió a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de su asesora para que las analice la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Del mismo modo, requiere los pasaportes de ambas con "el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas".

