Adrián, un vecino que quedó atrapado en un ascensor inundado en Valencia: "Fue muy traumático, pensaba que me ahogaba"

Con el móvil completamente mojado y con dificultades incluso para escribir, logró enviar una fotografía desde el interior del ascensor al grupo de WhatsApp de los vecinos, que consiguieron salvar su vida.

Las lluvias torrenciales dejaron en Valencia escenas de enorme angustia. Entre ellas, la que vivió Adrián, un vecino que quedó atrapado en el interior de un ascensor mientras el agua comenzaba a entrar y que tuvo que pedir auxilio a través del grupo de WhatsApp de su comunidad.

Todo comenzó cuando Adrián leyó en el grupo de vecinos que estaba entrando agua en el garaje. Como ya había ocurrido en otra ocasión, decidió bajar para comprobar cómo estaba la situación. Su intención era, incluso, colocar algún trapo en el trastero para evitar que el agua provocara mayores daños. Como se había dejado la llave de la escalera en casa, decidió coger el ascensor.

Fue entonces cuando la situación se complicó. Al pasar al piso -2 el ascensor se quedó parado al encontrarse con el agua que había entrado desde la calle. "Empezó a entrar el agua por los tobillos, luego por las rodillas, luego por la cadera. Empezó a entrar el agua también por los focos de lo que es el ascensor", recuerda Adrián. "Yo pensaba que me ahogaba allí", confiesa.

En medio de la angustia, Adrián tuvo además un problema añadido: apenas tenía cobertura. Aun así, consiguió utilizar su teléfono para pedir ayuda a sus vecinos. "Tuve la suerte de que tenía una pequeña raya de cobertura y fui capaz de avisar", cuenta. Con el móvil completamente mojado y con dificultades incluso para escribir, logró enviar una fotografía desde el interior del ascensor al grupo de WhatsApp de los vecinos.

"Yo cogí el móvil empapado. No podía prácticamente ni teclear y tuve la suerte de que pude mandar una foto desde dentro del ascensor al grupo de los vecinos", explica.

La respuesta de los vecinos fue inmediata. Seis de ellos consiguieron bajar hasta el garaje, ya que desde la escalera era imposible acceder por la fuerza del agua. Allí tuvieron que romper la puerta del ascensor para poder sacar a Adrián. "Me sacaron de allí nadando, nadando por el garaje. Fue una situación muy traumática que no se la deseo a nadie", sentencia.

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