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Gesto serio y ceño fruncido

Las caras Juanma, las caras: el lenguaje no verbal de Moreno Bonilla delata su nerviosismo en la firma del acuerdo PP y Vox

Los detalles A Juanma Moreno se le vio nervioso y serio firmando aquello que dijo él mismo que era meter en un lío a los andaluces. Su lenguaje no verbal decía lo contrario de lo que intentaba vender.

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, junto al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno
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Las imágenes de la firma del acuerdo PP-Vox en Andalucía mostró algo muy evidente: que este pacto le incomoda a Juanma Moreno. Su lenguaje no verbal de este jueves decía lo contrario de lo que nos intentaban vender. Se le vio nervioso, serio. Al fin y al cabo, estaba firmando aquello que dijo él mismo que era meter en un lío a los andaluces.

Como se pueden ver en las imágenes que acompañan esta noticia, Juanma Moreno apareció este jueves con una sonrisa de labios tensos y un movimiento de cejas. Pero eso solo era el principio de un lenguaje corporal que dice mucho más que las palabras.

Porque al final aquello de moderación era solo un ceño fruncido frente a una sonrisa pletórica. Y parece que la misma gracia le hace firmar el acuerdo que las bromas del que ahora será su compañero.

Luego tocaba hablar ante los periodistas y Juanma Moreno pregunta a los periodistas: "Bien, ¿estamos listos todos?". A lo que acto seguido suspira. Un suspiro que hace pensar que la pregunta igual va para sí mismo. "Hace calor aquí, eh", se excusaba Moreno.

Por el calor o por lo que sea, es hablar de Vox y confianza y al presidente de la Junta le tiembla el ojo. Y la primera pullita a su socio no se ha hecho esperar. "Habla tú Manolo, me estás aquí echando el muerto. No sabe ná. Ha aprendió rápido", dijo Moreno. Pero entre broma y broma, la verdad asoma. Tanto como evitar a toda costa un contacto corporal o siquiera visual.

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