El juez Calama ofrece a Hacienda personarse como perjudicada en la investigación a Zapatero

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional sitúa a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los presuntos delitos fiscales y de contrabando que se imputan al expresidente.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse como perjudicada en el caso Plus Ultra, que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando. Calama considera que los hechos podrían constituir un delito contra la Hacienda Pública y contrabando, lo que afecta a los ingresos estatales gestionados por la AEAT. Además, se ha revelado que las joyas encontradas en el despacho de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros, mucho más que la estimación inicial. Algunas joyas fueron descritas como herencias y regalos, y el sumario incluye otros objetos de valor.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofrece acciones a la Agencia Tributaria para personarse como perjudicada en el caso Plus Ultra por los delitos fiscales y de contrabando atribuidos al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado argumenta que, dado que "la naturaleza de los hechos investigados en la presente pieza separada, en tanto pudieran ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública y de un delito de contrabando", se revela "un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT".

Por ello, la sitúa como "potencial perjudicada" a los efectos de los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, legitimándola para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes y exigiendo garantizar desde este momento inicial su derecho a intervenir en el proceso".

Unas joyas tasadas en 1,3 millones

La tasación efectuada por la joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico de España sitúa las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en 1,3 millones de euros, una cuantía considerablemente mayor a la valoración que en su día hizo el entorno del expresidente, que valoró las joyas entre los 30.000 y los 50.000 euros.

El juez Calama ha puesto su atención en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas ni por su Zapatero ni por su familia, y que constan de grupos con diseños exuberantes y estilo árabe formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes. Uno de los lotes tiene engastadas piedras de color verde; el segundo, de color rojo; el tercero, por su parte, en tonos azules.

El informe preliminar concluyó que el lote de color verde contiene esmeraldas, mientras que el segundo tenía rubíes. En cuanto a los cristales en collares, pulseras, anillos y pendientes son diamantes auténticos.

Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, aseguró a los agentes que "algunas" de las joyas eran "herencia de Sonsoles y regalos de viajes", algo que confirmaron a laSexta fuentes del entorno del expresidente.

En el sumario se incluyen además objetos como siete relojes. Entre ellos, una "bolsa con inscripción 'Presidencia del Gobierno' en cuyo interior había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca y un reloj redondo color dorado con inscripción 'Longines".

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