El Gobierno eleva a 30 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela

Los detalles Además, hay 155 ciudadanos de nuestro país desaparecidos y 11 han sido localizados bajo los escombros.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado la cifra de víctimas españolas en el terremoto del 24 de junio en Venezuela, aumentando a 30 los fallecidos y 155 los desaparecidos. Las líneas de emergencia consular están abiertas para los españoles en Venezuela. El ministro José Manuel Albares informó que 11 españoles han sido encontrados bajo los escombros. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó 2.595 muertos y 12.400 heridos. Más de 2.000 rescatistas de 27 países, coordinados por la ONU, están en Venezuela. España ha enviado 65 efectivos de la UME, ingenieros, unidades caninas y material de ayuda.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado este viernes la cifra de víctimas españolas en el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela, elevando de 29 a 30 los ciudadanos de nuestro país muertos a consecuencia de los seísmos.

"Se elevan a 30 los españoles fallecidos, mientras que son 155 los desaparecidos", ha indicado Exteriores, que recalca que "todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

Además, el ministro José Manuel Albares ha señalado que 11 españoles han sido localizados bajo los escombros, en los que "centran sus esfuerzos los equipos de rescate". Además, 155 ciudadanos de nuestro país permanecen desaparecidos.

Más de 2.500 muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también ha actualizado en las últimas horas las cifras de la catástrofe, en la que ya han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance, por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace más de una semana en el centro de la costa venezolana.

Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros.

España se vuelca con Venezuela

España ha movilizado un total de 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.

Además, el Ejecutivo ha movilizado material de primera necesidad para apoyar las operaciones sobre el terreno y mantiene en Venezuela personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), especializado en ayuda de emergencias.

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