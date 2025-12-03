Ahora

Acuerdo entre IU, PSOE y PP

Peñaflor (Sevilla) elimina el nombre de Juan Carlos I de la calle del pueblo dedicada al emérito

El contexto El Ayuntamiento cambió el nombre de esta calle en 1979, aunque los habitantes del pueblo sevillano siempre se han referido a la vía por su nombre original ('Largo'). Ahora, el emérito queda 'borrado' del callejero de Peñaflor.

La localidad sevillana de Peñaflor retirará el nombre de Juan Carlos I a una de las calles del municipio tras prosperar una propuesta en pleno en un Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, que ha contado con el apoyo del PSOE y el PP.

El alcalde del municipio, de 3.600 habitantes y situado a 80 kilómetros de la capital, José Ruiz, ha explicado a EFE que se trata de una propuesta que presentó IU en el pleno, que gobierna en mayoría absoluta, mientras que PSOE y PP tienen dos y un concejal respectivamente, y todos aceptaron eliminar el nombre del rey emérito, que ahora será cambiado por 'Largo', la denominación que ha tenido la calle popularmente.

De hecho, la calle tuvo ese nombre hasta que en 1979, el primer Ayuntamiento de la actual democracia decidió cambiarla por Juan Carlos I, pero ahora se ha cambiado atendiendo a la Asociación Amigos de Peñaflor, que la expuso en unas jornadas sobre patrimonio local.

En esas jornadas se pidió que se colocasen rótulos con los nombres antiguos de las calles bajo los nuevos, pero en el caso de Juan Carlos I se da la circunstancia "de que nunca se ha llamado a esa calle por ese nombre, así que lo más lógico era cambiar el rótulo directamente".

La propuesta fue llevada a pleno y recibió el apoyo unánime de sus 11 concejales, y en unos días se procederá a la retirada oficial y la colocación del nuevo rótulo.

