Moncloa defiende la "inocencia" de Begoña Gómez y condena la "persecución judicial" y el "acoso" de Peinado

Los detalles Fuentes del Gobierno aseguran a laSexta que Gómez se ha enfrentado a "una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial por el hecho de ser la mujer del presidente".

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y su exasesora Cristina Álvarez ha generado indignación en Moncloa. Gómez está acusada de tráfico de influencias y malversación, mientras que Álvarez enfrenta cargos de malversación. Fuentes del Gobierno condenan la decisión, alegando que la instrucción ha sido arbitraria y motivada por persecución política. El PSOE defiende la inocencia de Gómez, criticando la denuncia inicial de una organización ultraderechista. El juez Peinado ve "indicios racionales" de delito en la creación de una cátedra a medida en la UCM y el uso indebido de personal retribuido por Presidencia.

Indignación y rechazo. Es la reacción que ha provocado en Moncloa la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a su exasesora Cristina Álvarez. Gómez se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y malversación, tal y como estableció la Audiencia de Madrid, y Álvarez al de malversación.

Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta su "condena" por la decisión del juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. "Durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio", aseguran esas mismas fuentes, que mantienen su "plena confianza" en que el jurado "impartirá justicia".

Además, Moncloa denuncia que Gómez se ha enfrentado a "una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno". "Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción", añaden fuentes del Ejecutivo a laSexta.

Por su parte, el PSOE ha definido a Begoña Gómez como "una mujer inocente". "Seguimos estando ante una causa que nació de una denuncia de una organización ultraderechista basada en recortes de prensa y que ha ido perdiendo acusaciones por el camino", puntualiza el partido en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Esta instrucción ha sido errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento", concluye el PSOE.

Peinado ve "indicios racionales" de delito

Según el auto conocido este lunes, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid aprecia "indicios racionales de que la única explicación razonable de la secuencia descrita es la posición relacional de la acusada". El instructor se refiere a la creación de una "cátedra extraordinaria a su medida" en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a su nombramiento como directora.

El magistrado sostiene además que Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto". Recuerda también que "la condición de cónyuge del presidente del Gobierno carece de toda regulación en nuestro ordenamiento", por lo que no genera derecho a disponer de personal pagado con fondos públicos.

Se trata de la segunda ocasión en la que abre juicio oral contra las dos imputadas. En la primera, el pasado junio, atribuyó a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y acordó la retirada de sus pasaportes y la prohibición de salir del territorio. En ese caso, Gómez y Álvarez recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, este órgano confirmó la decisión del juez de enviar a juicio con jurado popular a las imputadas.

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