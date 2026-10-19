El exjuez Tejada niega que siguiera en coche a la magistrada Biedma y ve "incomprensible" que denunciara cinco días después

Los detalles El exjuez ha aportado la geolocalización de un vídeo que grabó en el domicilio de su hermana y cuestiona que "el supuesto delito sea ponerse en paralelo" con su vehículo.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, negando haber seguido a la jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, asegurando que estaba en casa de su hermana en Uceda, Guadalajara, en el momento de los hechos. Sáenz de Tejada ha proporcionado la geolocalización de un vídeo como prueba y cuestiona la acusación de que su vehículo se puso en paralelo al de Biedma. La jueza denunció que el exmagistrado la siguió en coche después de declarar en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'. Pedraz imputó a Tejada por delitos relacionados con organización criminal y acoso.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que señala que es falso que siguiera a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma porque se encontraba en casa de su hermana, en Uceda (Guadalajara) cuando se produjeron los hechos denunciados.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el exjuez ha aportado la geolocalización de un vídeo que grabó en el domicilio de su hermana y cuestiona que "el supuesto delito sea ponerse en paralelo" con su vehículo.

Añade que, "si la denunciante consideró lo denunciado un hecho ofensivo y/ o intimidatorio, siendo la jueza-magistrada, es bastante incomprensible que no llamara a los cuerpos y fuerzas de seguridad y denunciara los hechos cinco días después, pasado el puente" del 12 de octubre.

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, denunció ante la Policía Nacional que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada le siguió en coche después de que ella declarara como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Los hechos habrían ocurrido sobre las 19:15 horas del pasado 8 de octubre, el mismo día que declaró como perjudicada en la Audiencia Nacional por el 'caso Leire Díez'.

Según la denuncia, Biedma iba conduciendo de camino al aeropuerto de Talavera la Real (Badajoz), en compañía de sus hijas, cuando una de ellas le avisó de que "un coche de color blanco", sin poder identificar la matrícula, se había puesto en paralelo a su vehículo. Ese coche "iba ocupado por Sáenz de Tejada", de acuerdo a lo expresado por su hija.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó a Tejada como presunto autor de delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral, accediendo así a la petición de Biedma, que lo había solicitado después de declarar como perjudicada que se sintió perseguida y angustiada por el supuesto acoso de Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la presunta trama investigada en el 'caso Leire Díez'.

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