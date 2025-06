Gallardo replica a la jueza Biedma: "Me siento pisoteado en mis derechos como persona y parlamentario"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no ha tardado en responder a la jueza Beatriz Biedma, responsable del caso de David Sánchez, asegurando que se siente totalmente "pisoteado" tanto en sus derechos como persona, como en los que tiene al ser parlamentario.

Este lunes, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha presentado una exposición razonada a la que ha tenido acceso laSexta y en la que considera que hay indicios de fraude de ley en el 'aforamiento exprés' del ya expresidente de la Diputación de Badajoz. Poco después, era el propio Gallardo el que hablaba públicamente para asegurar estar viviendo entre tres sentimientos: pues está "sorprendido" y "enfadado"; pero al mismo tiempo dice sentirse "pisoteado" por la justicia.

Y aunque el socialista ha subrayado que cree "profundamente en el Estado de derecho" y, "sobre todo" y "profundamente", cree en la Justicia de nuestro país, no ha dudado en criticar los indicios presentados por la jueza Beatriz Biedma. Es más, le recuerda que en ningún momento ha podido cometer un delito con su aforamiento, pues "la ley nunca puede ser fraude de ley". Es decir, Gallardo considera que solo ha hecho uso de uno de sus derechos como diputado al acogerse al aforamiento en el parlamento de Extremadura. En esta línea, ha llegado a decir, en una clara referencia a la jueza, que "inmiscuirse en las decisiones de un partido político" le parece "grave".

Pese a todo, Gallardo confía en el proceso y se ha mostrado "convencido" de que "más temprano que tarde esa justicia va a aflorar". Porque "juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Sinceramente, no me sorprende nada, pero me preocupa que ocurra esto en mi país", ha señalado Gallardo.

Así de duro se ha mostrado el secretario general del PSOE de Extremadura después de conocer la exposición razonada de la jueza que, también, ha enviado toda la causa del hermano del presidente del Gobierno al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura. El objetivo es que sea este tribunal el que juzgue a todos los imputados por prevaricación y tráfico de influencias en la creación del puesto de David Sánchez y su colaborador, Luis Carrero.

Se eleva el caso al TSJ

"Lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el cual se ha adquirido la condición de aforado", explica el documento al que ha tenido acceso laSexta, "sino la forma en que ha tenido lugar y la finalidad buscada con la misma". E incide en que es ahora, un año después de las últimas elecciones autonómicas y "cuando ya se ha dado por concluida la instrucción", cuando Gallardo "decide adquirir la condición de diputado".

Hay que recordar que Gallardo está imputado en la causa contra el hermano de Sánchez y que recogió el acta de parlamentario apenas unas horas antes de la apertura de juicio oral. A este detalle, cuando menos extraño, hay que sumar las palabras del socialista en el pasado. Porque hubo un tiempo en el que a Gallardo se le llenaba la boca afirmando que jamás entraría en la Asamblea de Estremadura hasta que el proceso se cerrara. Que no juraría como diputado ni sería aforado hasta que el caso judicial llegase a su fin.

Sin embargo, el ya expresidente de la Diputación se acabó convirtiendo en diputado autonómico, con el correspondiente aforamiento ante el TSJ, previa renuncia de una diputada socialista y de las cinco personas que le precedían en las listas electorales. Tras ese movimiento, su defensa envió un escrito a la jueza Biedma en el que hacía constar el aforamiento del líder del PSOE extremeño y que, por tanto, procedía la inhibición ante el TSJ de Extremadura. La magistrada, sin embargo, le aclaró que esperaría a que el parlamento autonómico certificase su condición de diputado y desde cuándo la ostenta y le recordó que no se trata de una inhibición, sino de una exposición razonada.

Sobre la elevación del caso a Supremo de Extremadura, para Gallardo la causa "forma parte de la legalidad en este país" y "poco se puede valorar con respecto a esa decisión", pero sí "la interpretación que hace a lo largo de todo su escrito", ante lo que ha admitido que "ya" le dejaron de "sorprender hace mucho tiempo" los escritos o autos de la magistrada Biedma, "porque hace mucho tiempo compró el relato imaginario de Vox, de Hazte Oír, del Partido Popular, de Manos Limpias y de todos y cada uno de los denunciantes que, basados en publicaciones de pseudomedios, hicieron una causa".