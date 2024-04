El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado un recurso del expresidente del Zamora, Víctor de Aldama, destacando que considera proporcionada, en consonancia con la posición de la Fiscalía, la utilización de un software que permitió seguir de forma remota el contenido de los dispositivos móviles utilizados por él mismo, Koldo García y Juan Carlos Cueto.

El juez se ratifica así en la proporcionalidad de los seguimientos realizados, la forma de acceso a los dispositivos mediante la instalación de un software y la autorización para realizar y conservar copias de la información obtenida.

En el auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez se niega a revelar qué troyano se utilizó para obtener la información de los investigados, argumentando que "no es un programa de acceso público".

"El Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014 otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto, a los efectos de la Ley 9/1968 de 5 de abril, sobre secretos oficiales, a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas", ha señalado.

Por su parte, el fiscal ha señalado, en el informe al que ha tenido acceso laSexta, que ese software nunca se llegó a utilizar porque no funcionó. "Si no se específica el software utilizado es porque no es un programa de acceso público, se trataba de un troyano", ha explicado.

De esta forma, ha apuntado que se trataba de "un software que permitiera, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario de la extracción de la información contenida o almacenada en el dispositivo".

Un acceso que ha recalcado que, "por problemas de tipo técnico", no fue posible. El fiscal ha indicado que, a estos efectos, "no ha de tener especial relevancia que se proceda ahora a especificar cuál fue el programa concreto empleado".