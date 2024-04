Koldo García asegura haber actuado "con la única intención de ayudar" durante le pandemia mientras era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y niega en una entrevista con El Mundo que alguien en ese ministerio cobrara "un duro" por la venta de material sanitario.

"Ni yo ni Ábalos ni nadie del ministerio ha cobrado un duro y yo puedo justificar mi patrimonio con mi sueldo", dice Koldo García. El exasesor del exministro explica durante la entrevista que ha "estado ganando durante años 7.000 euros al mes" y a eso se suma que "cobró una indemnización de 45.000 euros": "El dinero en metálico que la Guardia Civil dice que son comisiones es dinero que yo sacaba de mis cuentas y guardaba en mi casa".

Cuando en el PSOE le "dedicaron" a trabajar para el exministro de Transportes, según reseña El Mundo que explica Koldo, éste señala que "entre José (Luis Ábalos) y él hubo feeling, es uno de los mejores políticos que hay en España y ha dedicado su vida al partido".

"Yo valgo para lo que valgo"

Y agrega que se dedicó a asistir a Ábalos en "todo lo que necesitaba en su vida personal y laboral": "Yo valgo para lo que valgo. No tengo conocimiento para cargos de responsabilidad pero cumplo muy bien las directrices".

Koldo García relata que Ábalos le dijo: "Céntrate en ayudar en lo que se pueda. Pedí presupuestos [de mascarillas] y acepté sugerencias de todo el mundo y como no soy un experto, lo pasé hacia arriba". "Hablé con una empresa que era suiza, que nos estaba estafando, y dimos con Soluciones de Gestión -continúa el exasesor-; yo llegué a tener unas 38 ofertas, las filtramos y vimos que la de Soluciones era seria porque nos trajeron dos aviones y nos cobraron cuando llegaron".

"Llamé a comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares o La Rioja y dije: 'Esta empresa funciona bien y no hay engaños ni estafas'. También llamé a cuatro ministerios diciendo lo mismo", asegura.

A partir de ese momento Koldo García sostiene que se dijo a sí mismo: "Yo ya he hecho mi trabajo". "¿Que dicen que lo hice fue ilegal? Yo actué con la única intención de ayudar", añade.

Durante su etapa como asesor de Ábalos a principios de 2020 dice que acudió al aeropuerto de Madrid a pedir a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que no pisara suelo español y al respecto se limita a declarar que "de lo que pasó esa noche no quiere hablar ni muerto, pero sí puede decir que Ábalos hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela y no se quedó ninguna maleta ni hizo nada ilegal".