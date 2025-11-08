Juanma Moreno defiende que los valencianos quieren un Gobierno que se deje de "politiqueo" y se "ponga a trabajar"

Los detalles El presidente de la Junta de Andalucía ha expresado que desea que el Govern de la Generalitat Valenciana se implique "lo antes posible en la recuperación de la comunidad".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este sábado que los valencianos quieren un gobierno autonómico que se "ponga a trabajar" y que se deje el "politiqueo". Así se ha pronunciado Moreno en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde este fin de semana se celebra el 17 Congreso del PP andaluz, en el que será reelegido como presidente del partido en la comunidad.

Preguntado sobre si cree que finalmente habrá un acuerdo entre PP y Vox para la elección de un nuevo presidente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, Moreno ha indicado que es una negociación que desconoce completamente y que no le corresponde porque no es su ámbito territorial. No obstante, ha expresado que desea que el Govern de la Generalitat Valenciana "se ponga a trabajar lo antes posible en la recuperación de la comunidad".

"Los valencianos lo que quieren es que el Gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha y eso es lo que deseo", ha manifestado el líder de la Junta de Andalucía, a lo que ha apostillado que esa es la prioridad marcada una vez que Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Generalitat.

Moreno, "muy ilusionado" para "hacer cosas"

Por otro lado, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que le "anima mucho a seguir" el hecho de encontrarse en el XVII Congreso Autonómico de su partido a sus compañeros "con muchas ganas de hacer cosas". "Estamos muy ilusionados", ha proseguido, en lo referente al estado de ánimo de su organización y destacando que ha apreciado "muchas ganas de empujar hacia adelante".

El otro mensaje del líder del PP andaluz lo ha dirigido a los jóvenes, que toman la palabra en el inicio de esta segunda jornada con la intervención ante el plenario de la presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía (NNGG), María José Carmona.

En este sentido, Moreno, quien ha recordado que viene de "la organización juvenil" y a la que tiene "mucho cariño", ya que fue presidente de Nuevas Generaciones Andalucía en la década de los 90, se ha mostrado partidario a que este evento sirva para "analizar" qué pueden hacer desde el PP andaluz y desde el Gobierno de Andalucía "por mejorar la situación que viven los jóvenes".

De esta forma, el presidente andaluz ha subrayado entre los problemas de los jóvenes "la vivienda y salarios que son muy bajos", por lo que ha inferido de ese diagnóstico la dificultad "para poder competir en un mundo que cada vez es más caro".

López Miras destaca la "obligación" del PP de "dar estabilidad" en Valencia

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido que "el Partido Popular tiene la obligación de dar estabilidad" y ha asegurado que eso es lo que van a hacer en las negociaciones que mantiene su partido con Vox para encontrar un candidato que releve a Mazón como president.

López Miras ha reivindicado al respecto que "los valencianos votaron estabilidad" y ese propósito, ha sostenido, se garantiza "a través del Partido Popular", tras lo que se ha sumado al pronunciamiento de Juanma Moreno sobre la elección de un sustituto de Mazón al frente del Gobierno valenciano.

Ayuso, ausente en el Congreso por indisposición

La presencia del presidente de Murcia junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era uno de los platos fuertes de esta segunda jornada de la cita congresual del PP andaluz, con quien iba a protagonizar un diálogo y que ahora pierde relumbrón informativo tras la ausencia de la presidenta madrileña por una "leve indisposición", según han indicado fuentes del partido.

Los populares andaluces celebran este fin de semana el Congreso regional del partido, con las elecciones andaluzas en el horizonte de 2026. En esta jornada, estará arropando a Moreno el secretario general del PP, Miguel Tellado, y este domingo será el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

