La vicepresidenta de Ceuta agradece la labor de laSexta por su cobertura en la crisis migratoria: "Hacéis un trabajo extraordinario"

El contexto Kissy Chandiramani ha lamentado "profundamente" la agresión al periodista Juanjo Cuéllar, insultado e increpado por varios manifestantes en las calles de la ciudad autónoma. "Los medios de comunicación sois muy importantes", afirma.

Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha lamentado los incidentes violentos sufridos por el periodista de laSexta, Juanjo Cuéllar, durante la cobertura de la crisis migratoria en la ciudad. Chandiramani expresó su pesar en "Más Vale Tarde" y destacó la importancia de los medios en informar sobre la situación. Asociaciones de Prensa, como la de Sevilla, y la FAPE han condenado las agresiones, subrayando que tales ataques no solo afectan a los periodistas, sino que también vulneran el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. La FAPE enfatizó que ningún periodista debe ser agredido por su labor profesional.

Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, ha hablado sobre lo que está sucediendo en la ciudad autónoma casi un mes después de la llegada masiva de migrantes a sus calles. Tras días en los que las manifestaciones se han sucedido y en las que varias personas han recurrido a la violencia tanto verbal como física tanto con los que allí habían llegado desde Marruecos como con los medios de comunicación. Ha sido el caso de Juanjo Cuéllar, periodista de laSexta, insultado e increpado por una serie de individuos mientras realizaba su trabajo informativo.

Ante esto, la vicepresidenta ceutí ha lamentado "profundamente" lo sucedido con el periodista. "Desde que comenzó la crisis hemos compartido muchas horas con un compañero suyo, Juanjo si no me equivoco. El otro día estaba en la puerta del palacio de la Asamblea y le pedí perdón por la situación que había vivido. Lo lamento profundamente", ha dicho en Más Vale Tarde.

"Los medios hacéis una labor extraordinaria. Habéis hecho una labor extraordinaria durante todo el mes. Es muy importante contar lo que está pasando, contra la tristeza y la preocupación que tenemos los ceutíes", ha comentado.

Y es que ha resaltado el papel de los medios: "Sois muy importantes. lamento profundamente esta violencia que se produce, el no dejaros hacer vuestro trabajo".

Asociaciones de Prensa, como la de Sevilla, han defendido la labor de los informadores que están en Ceuta condenando la agresión sufrida por el equipo de laSexta: "Los ataques a periodistas menoscaban el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz".

La FAPE, por su parte, también ha mostrado su apoyo a los periodistas de laSexta: "Cuéllar, junto a su equipo, se ha visto increpado y perseguido mientras cubría las protestas motivadas por la tensión social que vive la ciudad autónoma desde el 30 de julio".

"Ningún periodista debe ser objeto de amenazas, insultos o agresiones por el mero hecho de desempeñar su labor profesional, con independencia del contexto de crispación en el que se desarrolle. Los ataques contra los que informan no son solo contra los que los sufren, sino también contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz", añade el comunicado.

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