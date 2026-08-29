Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer Alto Comisionado para la Marca de España

Los detalles El empresario, también expresidente de Iberia, desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública y en el sector corporativo, donde trabajó en la proyección internacional de España.

Carlos Espinosa de los Monteros, empresario y ex alto cargo público, falleció a los 82 años. Fue presidente de Iberia y padre del ex dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Con una licenciatura en Derecho y Administración de Empresas, entre 2012 y 2018, fue el primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, liderando la estrategia para mejorar la imagen del país. Ocupó cargos relevantes en el sector empresarial, incluyendo la presidencia de Iberia y Mercedes Benz España. Javier Ortega Smith y la fundación Atenea han destacado su legado como una figura ejemplar y un patriota.

El empresario y ex alto cargo público Carlos Espinosa de los Monteros ha fallecido este sábado a los 82 años. Espinosa de los Monteros, ex presidente de Iberia y padre del ex dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública y en el sector corporativo, donde trabajó en la proyección internacional de España.

Espinosa de los Monteros se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE. Entre 2012 y 2018 fue nombrado por el Consejo de Ministros primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, cargo desde el que lideró la estrategia para coordinar y potenciar la reputación e imagen exterior del país.

Asimismo, fue consejero comercial de España en Chicago y director comercial y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. En el ámbito empresarial, presidió Iberia y Aviaco, Mercedes Benz España, Daimler-Chrysler y González-Byass. También presidió el Círculo de Empresarios y la patronal automovilística ANFAC, y formó parte de los órganos de gobierno de compañías como Inditex, Acciona y Schindler.

El ex secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha lamentado la muerte de Espinosa de los Monteros, a quien ha definido como "un gran padre, una gran persona, un patriota y un extraordinario profesional". "Rezaremos por él, aunque estoy seguro de que ya estará en el cielo", ha añadido en la red social X, donde Iván Espinosa de los Monteros ha respondido con un "muchísimas gracias, querido Javier".

Por su parte, la fundación Atenea, vinculada a su hijo Iván Espinosa de los Monteros, ha trasladado también sus condolencias y ha destacado la trayectoria del fallecido como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".

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