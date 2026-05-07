Cronología del crucero del hantavirus: los más de 30 días de pesadilla desde su salida en Ushuaia hasta su fondeo en Canarias

Los detalles El barco salió de Argentina el 1 de abril con 149 personas a bordo entre las que había 14 españoles. El 11 de abril, muere en su camarote un pasajero neerlandés; su mujer fallece diez días después. El 2 de mayo pierde la vida una persona de origen alemán.

El MV Hondius, un crucero neerlandés, enfrenta un brote de hantavirus que ha causado la muerte de tres personas. El barco partió el 1 de abril de Ushuaia con 149 pasajeros de 23 nacionalidades, incluidos 14 españoles, y planea fondear en Tenerife. El brote se detectó tras la muerte de un pasajero el 11 de abril. Posteriormente, su esposa y un británico también fallecieron. La OMS notificó oficialmente el brote el 2 de mayo, confirmando seis afectados. El crucero fue rechazado en Cabo Verde y se dirige a Canarias, donde se realizará la evacuación de los pasajeros. El incidente ha generado tensiones políticas en España.

El MV Hondius, crucero neerlandés, está más que en el foco a nivel sanitario. Lo está porque en su interior se ha desarrollado un brote de hantavirus que le ha costado la vida a tres personas. El barco, en el que embarcaron 149 personas de 23 nacionalidades, incluyendo a 14 españoles, salió el 1 de abril de Ushuaia y finalmente fondeará en Tenerife, en el puerto de Granadilla de Abona, desde el que sus pasajeros serán desplazados en lanchas y llevados posteriormente al aeropuerto.

Todo comenzó ese 1 de abril. En un día en el que dio inicio esta urgencia epidemiológica. Fue entonces cuando el MV Hondius zarpa desde Ushuaia, en Argentina, para cruzar el Atlántico Sur con destino Canarias. En su ruta, se incluía la Antártida continental, las Malvinas, las Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

A bordo del barco, 149 personas de 23 nacionalidades. Entre todas ellas, según la operadora del crucero, había un total de 14 españoles.

11 de abril

Diez días después de salir de Argentina, el 11 de abril, muere en su camarote un pasajero neerlandés. Había experimentado síntomas desde el 6 de abril.

24 de abril

Casi dos semanas después, el 24 de abril, el cuerpo del pasajero desembarca en la isla de Santa Elena junto a su esposa, a la que trasladan a Johannesburgo. Ese mismo día, unos 30 pasajeros desembarcan en la isla. Les están rastreando para saber si ha podido haber más contagios.

26 de abril

Quince días después de la muerte del pasajero neerlandés, su mujer también fallece a causa del hantavirus.

27 de abril

Un día después del segundo fallecimiento, un británico enferma y le trasladan a Sudáfrica, donde le ingresan en un hospital de Johannesburgo. También da positivo en hantavirus.

2 de mayo

El sábado día 2 de mayo, notifican del brote de manera oficial a la OMS. Ese mismo día muere una persona de origen alemán. La Organización Mundial de la Salud, entonces, confirma al menos seis afectados (tres muertos y tres enfermos).

3 de mayo

El 3 de mayo, el buque entra en aguas de Cabo Verde y queda fondeado frente a Praia, su capital.

4 de mayo

Apenas horas después de que el barco quede fondeado en sus aguas, Cabo Verde deniega la entrada en puerto del crucero por motivos de seguridad pública nacional. Es entonces cuando contemplan desembarcar en Canarias para realizar exámenes médicos. Por su parte, la OMS pide a España que atienda a los enfermos "en base al cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", cuenta el Ministerio de Sanidad.

5 de mayo

La OMS eleva a siete los afectados por el posible brote. Por su parte, las autoridades suizas informan de otro posible caso por un pasajero que había desembarcado antes y regresado a Zúrich.

El crucero, mientras, parte de Cabo Verde rumbo al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde tiene previsto llegar tras tres días y 12 horas de navegación.

Además, se confirma que las tres muertes se deben a la cepa Andes del hantavirus, la única de la que se tiene documentación de transmisión entre humanos.

6 de mayo

La llegada a Canarias del crucero genera una disputa política entre el Ejecutivo canario, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, y los ministros del PSOE y de Sumar.

Mónica García, ministra de Sanidad, informa de que el barco atracará el sábado en Granadilla de Abona y que los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen. Los 14 españoles, al Gómez Ulla de Madrid.

En este hospital militar, que dispone de "unidades de aislamiento de alto nivel", guardarán "cuarentena".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dice que el aislamiento en el Gómez Ulla será voluntario. No serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino en habitaciones individuales.

A tres de los pasajeros se les transporta por vía aérea a Países Bajos, entre los que se encuentra un médico. Dos sufren síntomas graves y uno es asintomático, pero sospechoso de haberse contagiado. Tras esa evacuación, ya no quedaría nadie en el barco con síntomas.

7 de mayo

Hospitalizan a una azafata neerlandesa en Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus. El potencial nuevo contagia se ha producido tras estar en contacto con uno de los fallecidos a raíz del brote.

En España, el PP pide la comparecencia urgente y extraordinaria de Mónica García ante el Congreso para informar de la situación de crisis por el hantavirus.

Fernando Clavijo, presidente canario, explica que el crucero no va a atracar en el puerto tinerfeño sino que solo va a fondear, por lo que no va a tocar la costa de Canarias. Sus pasajeros, trasladados en lanchas y luego llevados al aeropuerto.

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