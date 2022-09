El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "el pacto con Rabat está vigente y se está cumpliendo" y ha defendido el trabajo de los gendarmes marroquíes en el control de la migración y el respeto a los derechos humanos por parte de Marruecos.

Albares ha recalcado en una entrevista concedida a 'La Razón' que el gran objetivo del Gobierno es mantener la amistad entre España y Marruecos y que la posición de España respecto al Sáhara está "muy clara" y consiste en la búsqueda de "una solución política mutuamente aceptable en el marco de Naciones Unidas".

Una postura que, ha añadido, está también "claramente expresada" en la Declaración Conjunta Hispano Marroquí del pasado 7 de abril, con la que ambos países iniciaron una nueva etapa en su relación bilateral y que recoge que "España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo".

Pero cuando en la entrevista se le ha indicado que el plan de autonomía de Rabat no lo acepta el Frente Polisario, por lo que está descartado que sea una "solución política mutuamente aceptable", el titular de Exteriores ha respondido que "yo sólo puedo hablar de la posición española".

"Somos dos países vecinos y estamos viendo los frutos de una relación basada en el beneficio mutuo, en el respeto mutuo y en la no injerencia en asuntos internos", ha afirmado Albares, que defiende el "escrupuloso trabajo de la cooperación hispano marroquí".

En este sentido, cree "excepcional" la tragedia de la valla de Melilla, en la que murieron decenas de migrantes, porque "asaltos a la valla hay muchos, muchos, y dramas humanos, como el que recuerda, son evidentemente excepcionales".

Respecto a Argelia, ha señalado que debe haber una relación basada en el beneficio y respeto mutuo y no injerencia en asuntos internos, "exactamente igual que con el resto de países árabes". Y sobre la guerra en Ucrania, ha asegurado que "no hay ningún signo que indique que vaya a haber un uso del arma nuclear en este momento" y que las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, no van a "amedrentar" a la Unión Europea en su defensa de los pilares del orden internacional