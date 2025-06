José Blanco entra en la ecuación del 'caso Koldo' tras ser nombrado por Ábalos en su declaración: "Yo le sugerí varios nombres"

Entre los nombres que José Luis Ábalos puso sobre la mesa en su declaración ante el juez está el de uno de sus predecesores en el cargo, José Blanco. El exministro le señaló como la persona que sugirió el nombramiento de Pardo de Vera para presidir ADIF.

"Pepe Blanco me propuso a la presidenta de ADIF. Mucha gente me dio propuestas. Yo quería conservar incluso a cargos del PP, pero me dijeron que no", explicó Ábalos ante el juez. El propio José Blanco lo confirmó a través de sus redes sociales, aunque después decidió borrar el mensaje.

"Ábalos dice la verdad, yo le sugerí varios nombres, entre otros el de Isabel Pardo de Vera", decía ese mensaje borrado. Según dice, fue Ábalos quien le pidió sugerencias cuando asumió la cartera de Fomento, pero se sospecha que el papel de José Blanco no se quedó ahí, sino que podría estar detrás de una red de influencias para conseguir contratos. De hecho su nombre aparece en los audios de la trama en boca de Koldo.

En uno de los audios, se escucha a Koldo García decir: "A mí me han venido (ininteligible) que he ayudado, Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo". El exasesor de Ábalos acusó a Pardo de Vera y a Blanco de maniobrar para ir en su contra a cambio de una importante suma de dinero.

José Blanco fue ministro de Fomento entre 2009 y 2011 en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualmente es el CEO de Acento, una empresa que actúa como Lobby para la que hace un año intentó fichar sin éxito al también exministro Alberto Garzón.