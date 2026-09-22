El abordaje de Delcy Rodríguez a Sánchez en la ONU: saludo informal, sonrisas y una petición para hablar de Venezuela

Sí, pero... Moncloa descarta de momento una reunión bilateral entre los dos mandatarios.

Delcy Rodríguez se reunió brevemente con Pedro Sánchez durante la Asamblea General de la ONU. La presidenta interina de Venezuela buscó al presidente español para solicitar una futura reunión sobre la situación de su país. El encuentro ocurrió mientras Lula da Silva intervenía, y Rodríguez recorrió el recinto para saludar a Sánchez, quien estaba al teléfono. Tras un saludo informal, Rodríguez expresó su deseo de discutir temas venezolanos, y Sánchez mostró su compromiso. Acompañados por la vicepresidenta Sara Aagesen y el ministro José Manuel Albares, la charla concluyó con un gesto amistoso y una sonrisa de Sánchez.

Delcy Rodríguez ha protagonizado este martes un fugaz encuentro con Pedro Sánchez en la Asamblea General de la ONU. La presidenta interina de Venezuela se ha lanzado al encuentro de su homólogo español para, según han afirmado fuentes del Gobierno, pedirle una futura reunión para hablar sobre la situación de su país.

Ha sido una de las imágenes que ha dejado la primera reunión de la Asamblea General de la ONU. En medio de la intervención del brasileño, Lula da Silva, la presidenta encargada de Venezuela ha dado la vuelta al recinto para saludar a Sánchez.

La venezolana se ha levantado, muy decidida y con paso acelarado, y ha empezado a dar la vuelta alrededor de líderes de todos los continentes. Después de aproximadamente 40 segundos de recorrido y acompañada de un asesor, ha llegado hasta el sitio de la delegación española.

Sin embargo, en ese momento Pedro Sánchez se encontraba hablando por teléfono. Delcy Rodríguez le ha lanzado un tímido beso con la mano, en un intento de no molestarle, y ha dado un paso hacia atrás. Justo cuando ha terminado la llamada del presidente, se han dado un saludo informal, con apretón de manos y dos besos en las mejillas.

Sin reunión programada

Sobre su conversación, no ha trascendido mucho. Fuentes de La Moncloa han explicado a laSexta que Delcy Rodríguez ha pedido a Sánchez poder hablar de la situación en Venezuela. Según estas fuentes, el presidente del Gobierno le ha contestado que, "por supuesto, España está comprometida con la región".

Además, al lado estaban la vicepresidenta Sara Aagesen y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asintiendo con la cabeza.

La conversación ha continuado unos segundos más y Sánchez se ha despedido con un suave agarrón de brazo. Un gesto que le ha devuelto Rodríguez, que antes de irse ha saludado también a la vicepresidenta y al ministro.

Algo en la segunda parte de la conversación ha despertado en Sánchez una sonrisa, tendiente a carcajada, que ha finiquitado este encuentro para nada casual. No obstante, según ha informado Moncloa, no está prevista ninguna reunión bilateral entre los mandatarios.

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