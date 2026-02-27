El Gobierno acusa al PP de inventar la polémica sobre el rey emérito: "Están desnortados"

El contexto El día en que se desclasificaron los documentos del 23-F, 45 años después del intento fallido del golpe, el líder de los populares aseguró que el rey emérito debería volver a España, una decisión que ponía en foco en la propia Casa Real.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de inventar una polémica en torno a si el rey Juan Carlos debería regresar a España y lo ha considerado un "despropósito" por implicar en ella a la Casa Real, lo que demuestra que los populares están "desnortados".

"Esta es la no polémica", ha subrayo Montero en una entrevista en la SER al ser preguntada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que expresaba su deseo de que volviera a España tras años residiendo en Abu Dabi.

El día en que se desclasificaron los documentos del 23-F, 45 años después del golpe, el líder de los populares aseguro que el rey emérito debería volver a España. La Casa Real por su parte respondió que la decisión de volver o de no volver a España del emérito corresponde "única y exclusivamente a Juan Carlos I".

La vicepresidenta primera cree que se trata de "un ejemplo muy claro de lo que ocurre en la política española", porque no hay opiniones contrarias por parte de la Casa Real, del Gobierno "ni parece que del principal partido de la oposición" a que el rey emérito regrese cuando él así lo decida.

"Esto es curioso, porque la desclasificación de los papeles del 23F en un primer momento para el PP eran una cortina de humo y, posteriormente, utilizan los papeles desclasificados para inventarse una polémica en la que ni más ni menos meten a la Casa Real", ha criticado la también ministra de Hacienda.

Se ha preguntado además qué quiere decir Feijóo cuando explica que ha informado a la Casa Real antes de poner su mensaje en las redes pidiendo la vuelta de del rey Juan Carlos: "¿Que le ha dado el visto bueno? ¿que no se lo ha dado?".

"Me parece un despropósito absoluto que marca el desnortamiento que tiene el PP, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España", ha afirmado. A su juicio, con esta actitud el PP que "está invitando a Vox a apoderarse de las instituciones democráticas".

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha subrayado en una entrevista en TVE que le ha sorprendido el hecho de que Feijóo haya pedido que vuelva el padre de Felipe VI y le suena que se debe "a una cortina de humo" para tapar que "va de cabeza a abrazar a la extrema derecha". Albares ha asegurado que él no ha recibido ninguna información ni ha oído nada sobre un posible regreso del rey emérito, insistiendo en que no ha habido nunca "ningún impedimento" para que lo haga.

