Nogueras acusa al Gobierno de iniciar una "batalla ideológica" contra Junts tras su 'no' al escudo social

La portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar una "batalla ideológica" contra el partido de Carles Puigdemont tras su rechazo al decreto del escudo social.

La mayoría que suman PP, Vox y JxCat rechazó este jueves en el pleno del Congreso el real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social de índole fiscal y empresarial.

En este sentido, en declaraciones a 'La 2 Cat', Nogueras ha afirmado que su formación votará a favor de las medidas sociales "siempre que no las mezclen con dar por buenas las okupaciones y los impagos", al tiempo que ha criticado que el paquete de iniciativas que descartaron este jueves "no protege a todo el mundo".

"El Gobierno español y sus socios han decidido iniciar una batalla ideológica, que entiendo que es por falta de propuestas o por incapacidad de gestión", ha manifestado la portavoz de Junts, quien ha defendido que hay que "encontrar soluciones" y no entrar en un pulso.

Precisamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó horas antes de la votación a JxCat de "copiar el discurso de la derecha y la ultraderecha" por su 'no' al decreto del escudo social.

Por su parte, Nogueras ha recordado la propuesta de su formación en materia social, que pasa por acabar con las medidas de suspensión generalizada de desahucios y articular un procedimiento de urgencia con dotación presupuestaria suficiente para que, en los casos de desahucio por falta de pago del alquiler de personas vulnerables, el Estado pueda pagar la deuda pendiente.

Consiera una "salvajada" topar los precios en emergencias

JxCat también votó en contra este jueves del decreto para topar los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, una medida que era una "salvajada", en su opinión, porque permitía al Gobierno incidir en los precios de "todos los bienes y servicios" sin especificar condiciones ni requisitos. "No daremos carta blanca a un Gobierno como si esto fuera Venezuela, para que puedan intervenir los precios de todo, en todo momento y sin control", ha aseverado Nogueras.

Finalmente, la portavoz de Junts en el Congreso ha reaccionado a la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que Juan Carlos I vuelva a España, algo que, ha dicho, no le preocupa. "Lo que haga este señor, que ha sido un mantenido y un corrupto toda su vida, no me preocupa ni ocupa", ha concluido.

