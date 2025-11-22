Jaque a Sánchez por parte de la oposición: la condena al fiscal general del Estado complica el panorama político socialista

El contexto Tras el fallo al fiscal general del Estado, el Partido Popular ha pasado al ataque asegurando que "en democracia, aquellos que abusan de su poder acaban siendo condenados".

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el foco mediático tras su condena por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero la polémica no solo rodea al condenado. Tras una semana de lo más tensa, el tablero se complica para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, el Partido Popular ha pasado al ataque asegurando que "en democracia, aquellos que abusan de su poder acaban siendo condenados", detalló el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo. De su lado, Ayuso sostenía que "la Justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político", unos hechos que son, según la madrileña, "propios de una dictadura".

Mientras, el 'número dos' del PP nacional, Miguel Tellado, tildaba a García Ortiz de "delincuente" porque "así lo ha determinado el Tribunal Supremo" y "porque alguien" le pidió "que delinquiese".

Sánchez, sin palabras

Pese a que el dirigente socialista defendía al exfiscal a capa y espada hace dos semanas, cuando dijo que "la verdad" se acabaría "imponiendo", no se ha vuelto a pronunciar al respecto, aunque sí dijo unas palabras que podrían ser mensajes velados.

"Hoy, viendo lo que está pasando en nuestras sociedades, más que nunca necesitamos coraje. La democracia es un privilegio que debemos defender cada día", expresó Sánchez tras el anuncio de la condena. A su vez, dijo que hay que defender la democracia de "ataques que van cambiando su forma, de abusos de poder" y revindicó su deseo "de neutralizar esa amenaza".

Por si no fuera poco, el PSOE también hacía frente esta semana a las últimas informaciones sobre Leire Díez. También conocida como la fontanera del PSOE, Díez declaraba este lunes ante el juez y negaba todo lo que la involucra en la presunta trama contra la UCO. Así, aseguró que no se reconoce en los audios en los que se presenta como "mano derecha" de Santos Cerdán, ahora en libertad, y defendió que es periodista y que estaba investigando.

A la vez que avanzan las fichas en los casos que afectan al hermano y a la mujer del presidente, el socialista aseguraba que en cada caso han colaborado con la Justicia: "Tenemos que dejar a la Justicia trabajar".

