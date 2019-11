La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a sorprender con sus declaraciones. Esta vez mentando a Dios y a Vox en la misma frase.: "Dios no me hizo perfecta, por eso no soy de Vox", ha dicho Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la diputada Rocío Monasterio durante el pleno en la Asamblea de Madrid

"No tengo la potestad para estar en cada casa, en cada rincón de cada familia para decirles cómo tienen que vivir, que es precisamente como entienden las cosas desde Vox o desde Podemos", ha remarcado. La dirigente de Vox le había pedido que tomara "medidas concretas" en el ámbito del aborto porque está hablando "de vidas y no de fríos números, ni estadísticas, ni del odio a la izquierda".

"No tengo la potestad para decirle a la gente cómo tiene que vivir".

Isabel Díaz Ayuso ha dicho que "el aborto es un fracaso porque el embarazo no deseado se puede evitar. Y, en este sentido, ha defendido que ella, en lugar de "arrastrar a la mujer como hacen unos y otros", va a intentar convencerla en positivo y a favor de la vida".

La dirigente de Vox, además, ha asegurado hay madres que se presentan en la puerta de muchos lugares a pedir ayuda, y que muchas veces han sido "víctimas de trata, de mafias que las han traído quitándoles la documentación y les han hecho atravesar el Mediterráneo en condiciones terribles o chicas adolescentes que en su casa les están presionando para que acaben con esas vidas". "A esas madres tenemos que protegerlas", ha dicho.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido que durante la campaña electoral intentó "poner luz" sobre los no nacidos y ha criticado que mientras la izquierda la acosa y le insultaba los de Vox hacían lo mismo desde un autobús, en vez de ponerse en su lugar y ayudarla.

Ayuso quiere políticas para apoyar la maternidad

En concreto, Ayuso ha defendido que quiere fomentar políticas educativas para los más jóvenes, apoyar la maternidad y la paternidad, ayudas por nacimiento, deducciones fiscales para la familia y para la contratación de cuidadores, con políticas de gratuidad de la educación 0 a 3 años, y con apoyo a la Red Madre.

"No conozco a ninguna mujer que se arrepienta de sus hijos".

"He conocido a muchas mujeres que se han arrepentido de abortar porque han acabado con la vida de ese niño... podrán tener otro, más hijos, pero ese no va a volver porque una vida no se puede reemplazar por la otra. Sin embargo, no conozco a ninguna mujer que se arrepienta de sus hijos", ha indicado en respuesta a una pregunta sobre el aborto.

Ayuso ha indicado que hará todo lo que esté en su mano para que "ni su entorno, ni sus circunstancias, ni su pareja, ni la falta de herramientas" obligue a la mujer "a tomar una decisión como el aborto" y no se le permita "al menos replanteárselo y tener libertad para decidir en un sentido o en el otro". "Se trata de libertad", ha reivindicado.

Así, ha declarado que no piensa "perseguir a nadie por abortar" pero tampoco lo va a fomentar, como a su parecer hacen desde Podemos. Para la dirigente regional, el feminismo de este partido es "el feminisno entendido desde el odio, el odio a la familia, a trabajar, a prosperar, a crear una familia, a tener responsabilidad, del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre".

Isa Serra pide que se decida "libremente"

Mientras, Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha defendido que si una mujer decide no continuar con su embarazo no es un "fracaso" sino que es "un derecho". "Son nuestros cuerpos y tenemos que poder decidir libremente con educación sexual, con anticonceptivos y con aborto seguro y gratuito", ha remarcado.

"El intento por restringir el derecho al aborto crea más sufrimiento".

A su juicio, lo que es un fracaso, pero para las instituciones, es que las mujeres aborten en condiciones de inseguridad y ha recordado que en el mundo hay 22 millones de abortos inseguros, "muchas veces las mujeres lo hacen con perchas y muchísimos de estos abortos generan muertes". En este punto, ha hecho hincapié en que "el intento por restringir el derecho al aborto y penalizarlo, no reduce el número, sino que solo crea más sufrimiento".

Según Serra, el Gobierno permite "que grupos antiabortistas persigan a las mujeres y las acosen en las puertas de las clínicas", y esto es así porque "el aborto no está garantizado en la sanidad pública. "El año pasado solamente de seis de 17.000 abortos fueron en la sanidad pública". Para finalizar, ha asegurado que Vox le ha servido al PP para "dejarse ver como realmente siempre han sido": "Solo hay que ver a Gallardón en 2014 proponiendo una ley que nos quería hacer retroceder".