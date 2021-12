El conflicto interno entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado parece amainar. En una entrevista en 'El Mundo', la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce haber tenido un "debate sobre la organización" del PP con Casado. "A nadie se le escapa que nos está tensionando siempre. Por eso creo que es bueno que acabe pronto", agrega Díaz Ayuso.

Refiriéndose a la expresión de Miguel Ángel Rodríguez en su encuentro con Teodoro García Egea, cuando aseguró que arreglarían este conflicto en tres minutos y medio, la presidenta regional lo respalda así: "Es una expresión que significa que tenemos muchas ganas de seguir unidos como hemos estado hasta el momento. Y eso es así porque nos necesitamos, porque a mí nada me gustaría más que cuando Pablo Casado dé un paso al frente, tanto en el congreso nacional como después a la Moncloa, ser yo la primera que esté a la cabeza de ese impulso".

Además, añade que su relación con Casado "no está rota", sino que, "como en las familias o en las amistades", su relación tiene "sus altibajos". "Lo importante es cómo acaba", insiste. Tampoco se ve como una "amenaza" para Casado porque es "parte de su equipo".

Siguiendo su mensaje de las últimas horas, la presidenta regional descarta aplicar restricciones en enero, aunque muestra su preocupación con las cenas familiares "donde hay personas mayores" y "estamos todos encerrados en un salón". Anticipa Díaz Ayuso que los test de autodiagnóstico estarán al 100% disponibles "entre el martes y el miércoles", habiendo el mismo lunes "muchos en las farmacias".

Díaz Ayuso descarta formar su propio partido ni marcharse a otro: "Jamás. Además a nadie se le ocurriría. Llevo 18 años en el PP, he visitado todas mis sedes, y no sólo dentro de Madrid, y he trabajado siempre en todas mis responsabilidades con gran pasión".

También tacha de "majadería" la descentralización de las instituciones que plantea el Gobierno. "No sirve nada más que para afectar a la imagen de Madrid y no ayuda a que el resto le vaya mejor", explica.