El PP ironiza con el 'No a la guerra' de Sánchez tras el "esperpento" del cisma en la coalición: "Desafía a Trump, pero le dobla el pulso Yolanda Díaz"

El contexto El PSOE ha cedido ante Sumar para cerrar la crisis en el Gobierno. Habrá un decreto con medidas sobre vivienda separado del principal, que incluye la rebaja del IVA de las energías y un control de los márgenes empresariales.

El Partido Popular ha reaccionado rápidamente al paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio y el aumento de precios. También ha aprovechado para criticar la crisis interna en el Gobierno debido a las diferencias sobre las medidas de vivienda, especialmente con los miembros de Sumar. Miguel Tellado, desde Génova, afirmó que el PP aún debe decidir si apoyará el decreto de rebajas de impuestos. Criticó la división en el Ejecutivo, describiendo el escenario como un "esperpento", y sugirió que Sánchez debería evitar conflictos internos en el Consejo de Ministros.

El PP no ha tardado en reaccionar al paquete de medidas, presentado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar frenar las consecuencias económicas y la subida de los precios por la guerra en Oriente Medio. Pero tampoco ha dejado pasar la oportunidad de ahondar en la crisis abierta en el Gobierno por las diferentes opiniones sobre las medidas en vivienda. Sobre todo, con los miembros de Sumar del Ejecutivo.

No han tardado en asegurar que todavía tienen que estudiar si apoyarán el decreto de las rebajas de impuestos. Según ha explicado desde Génova el 'número dos' del PP, Miguel Tellado, el partido tiene que debatir si es una buena idea este plan anticrisis de 80 medidas y con un valor de 5.000 millones en ayudas.

En lo que sí que se ha explayado con mayor claridad es sobre lo ocurrido en la mañana de este viernes en el Palacio de la Moncloa. Según Terllado, allí se ha podido ver que "el esperpento no puede ser mayor" dentro del Ejecutivo.

"La mitad del Gobierno se ha amotinado contra la otra mitad", ha dicho, en relación a las divisiones internas relacionadas con las medidas de protección sobre la vivienda y los alquileres. Uno de los temas que más está dividiendo al Gobierno de coalición en estos momentos.

Por ello, Tellado considera que, "después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: 'No a la guerra en el Consejo de Ministros'". E insiste: "Vaya presidente este que tenemos, que se dedica a desafiar a Trump, a Milei... pero le doblan el pulso ministros como Urtasun, Yolanda Díaz o Sira Rego".

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