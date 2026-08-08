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Investigación

Almacenados y sin identificar: investigan una funeraria de Chicago tras hallar 50 cadáveres en descomposición

El contexto Los cuerpos estaban almacenados en la funeraria South Chicago. "Apesta todo el tiempo. Es horrible", dijo a la 'CNN' una vecina. Las autoridades se afanan ahora en conocer las identidades para informar a sus familiares.

Apilados y sin identificar: investigan una funeraria de Chicado tras hallar 50 cadáveres en descomposición.
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"Apesta todo el tiempo. Es horrible". Así definía una vecina de de la funeraria South Chicago la sensación al pasar por la puerta. No era baladí. El centro está siendo investigado después de que se encontraran más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición, según informaron este viernes en nota de prensa las autoridades del condado de Cook, Chicago.

Ahora, el personal de la Oficina del Médico Forense está evaluando el estado de los restos, buscando documentación para identificarles "lo antes posible" y los certificados de defunción para notificar a los familiares, señaló un comunicado de prensa de esa agencia.

Un proceso que, según las autoridades, podría tardar varios días para garantizar una disposición adecuada de los cadáveres. De acuerdo con el comunicado, la oficina forense fue notificada el jueves del hallazgo de los cadáveres, que según diversos medios locales ascienden a 57.

"El equipo (del forense) ha encontrado más de 50 cadáveres en diferentes estados de descomposición", detalla el comunicado.

Los vecinos aseguraron al canal 7 de 'ABC' Chicago que hace semanas, tal vez meses, percibían ese olor fétido, según una de ellas "como de ratón muerto".

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