Feijóo llama a Abascal para evitar elecciones tras la dimisón de Mazón: coinciden en dar "estabilidad" pero aún "sin nombres en la mesa"

Los detalles Feijóo ha llamado a Abascal en una conversación en la que ha imperado el "buen tono", pero en la que no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa como posible candidato a sustituir a Mazón.

Alberto Núñez Feijóo ha contactado con Santiago Abascal para iniciar negociaciones sobre el sucesor de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. La conversación, calificada como "en buen tono", aún no ha discutido nombres específicos. Ambos líderes coinciden en la necesidad de estabilidad en la región tras las riadas del año pasado. El PPCV y Vox comenzarán contactos para alcanzar un acuerdo de investidura, con la dirección nacional del PP supervisando. La dimisión de Mazón activará un proceso de 12 días para presentar candidaturas, seguido de un plazo para el pleno de investidura. Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV, emerge como favorito para la candidatura. Si no se logra un acuerdo en dos meses, se convocarán elecciones autonómicas.

Ya se ha producido la llamada de Alberto Núñez Feijóo a Santiago Abascal para iniciar el proceso de negociación que decidirá qué persona será la elegida para suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana. Según ha podido confirmar laSexta, los líderes de PP y Vox han mantenido una conversación "en buen tono", pero todavía no han hablado de ningún nombre concreto como posible candidato a la Presidencia.

"Ambos coincidieron en la necesidad de dar estabilidad a un territorio que sigue inmerso en un complejo y doloroso proceso de reconstrucción tras las riadas del pasado año", trasladan fuentes 'populares' consultadas por laSexta. Ahora será el turno de que PPCV y Vox inicien contactos para "alcanzar un acuerdo" de cara a la investidura.

Según estas fuentes, la dirección nacional del PP "hará un seguimiento de las conversaciones", que serán "consecuentes con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes".

Esta llamada activa los mecanismos para encontrar al sustituto de Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat. Una vez se formalice la dimisión en el Diari Oficial de la Generalitat, empezará un plazo de 12 días hábiles en el que se podrán presentar candidaturas para la Presidencia. Una vez acabe este plazo, se abre otro plazo de tres a siete días para fijar la celebración del pleno de investidura.

Pérez Llorca, ¿el elegido tras Mazón?

En la primera votación, el candidato necesitará mayoría absoluta para ser elegido. Si no lo logra, se celebrará otra votación para la que precisará de una mayoría simple. Si tampoco obtiene el apoyo parlamentario necesario, se podrá proponer a otros candidatos.

Si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la Presidencia en el plazo legal establecido, se disolverán les Corts y habría elecciones autonómicas. Contando con que la dimisión de Mazón aparezca en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este martes, la fecha máxima para presentar un candidato será el 20 de noviembre.

Antes de esta llamada, los únicos contactos que se habían dado habían sido a nivel regional y no nacional. Las conversaciones se están dando entre Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PPCV y número dos de Mazón, con Vox. Es precisamente Pérez Llorca la persona favorita de consenso entre PP y Vox para presentarle como eventual candidato a president de la Generalitat.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.