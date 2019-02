Inés Arrimadas responde a Carles Puigdemont: "Un señor que se fugó no me puede dar lecciones de valentía"

Inés Arrimadas ha sido entrevistada por Susana Griso en Espejo Público justo un día después de visitar Waterloo, más concretamente la casa de Carles Puigdemont, para recordarle que "la república catalana no existe".

La líder de Ciudadanos en Cataluña ha aclarado para qué ha sido su viaje y ha contestado a las críticas de Carles Puigdemont: "Tiene un ego superlativo porque yo he ido a Bruselas a hacer lo que el Gobierno no hace y voy a Waterloo porque no hay un sitio "al que el separatismo diga que no podemos ir".

Arrimadas ha querido dejar claro que "no fue un escrache" y defiende que no se reunió con Puigdemont porque "con fugados de la Justicia que dan un golpe de Estado" no suele "dialogar". "Eso no es solo el casoplón de Puigdemont, es supuestamente la sede de una república inexistente", ha asegurado Arrimadas.