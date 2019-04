Inés Arrimadas se convierte en la Khaleesi de 'Juego de Tronos' en la campaña electoral de Ciudadanos

Ciudadanos ha publicado un fotomontaje de la candidata de la formación naranja a Barcelona, Inés Arrimadas, vestida de Daenerys Targaryen, el personaje de la famosa serie de HBO.

Se trata de un post oficial patrocinado en Instagram, según han confirmado desde Ciudadanos. Con el estreno de la octava temporada de la serie, el cartel no ha dejado indiferentes a los usuarios de las redes. En la imagen se ve a la líder de Ciudadanos en Cataluña con una espada y un texto que reza: "Inés Arrimadas, vicepresidenta del Gobierno. España está en juego".

No es la primera vez que 'Juego de Tronos' llega a la política. El Partido Popular reclamaba el voto en su último vídeo de campaña, divulgado a través de sus redes sociales, en él que arremetía contra el independentismo y sostienía que "hay quien piensa que España son siete reinos... pero España no es 'Juego de Tronos'".

Hace unos días, el presidente de EEUU, Donald Trump, publicaba en su cuenta oficial de Twitter un fotomontaje con la frase "Game is Over", pavoneandose de las declaraciones del fiscal general, William Barr, en las que aseguraba que no había pruebas de que Trump obstruyera a la justicia en el informe Mueller.

Horas después, la cadena estadounidense HBO hizo una declaración en la que pedía, sin mencionar directamente el mensaje en Twitter de Trump, que sus contenidos no sean utilizados con fines políticos.

En 2015, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, le regaló al rey un pack de la serie 'Juego de Tronos' durante un encuentro con parlamentarios españoles en Bruselas.