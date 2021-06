División este martes en el Congreso de los Diputados, de nuevo a raíz de los indultos a los presos del procés. PP, Vox y Ciudadanos han clamado contra esta medida de gracia, mientras el PSOE ha pedido a los españoles que "confíen" y "no duden" del proceso de diálogo en Cataluña.

La Cámara Baja debatía una moción del PP, que se votará este miércoles, para denegar los indultos a los políticos independentistas presos y que no se derogue o se rebajen las penas del delito de sedición. Un debate en el que se ha evidenciado la distancia entre los grupos parlamentarios que consideran el indulto un "pago político" a los socios del Ejecutivo y los partidos independentistas, nacionalistas y de izquierda, que creen que la medida "desinflama" el conflicto catalán.

Así, el diputado del PP Carlos Rojas ha tachado los indultos de "amorales", "arbitrarios" y una "traición" a los españoles, afirmando que son un "fraude de ley". Además, ha cargado contra Pedro Sánchez, aseverando que el presidente del Gobierno no es "de fiar" y que está "muy solo y muy equivocado".

Por su parte, la extrema derecha ha repartido críticas entre el Gobierno y el Partido Popular: Javier Ortega Smith ha acusado a los populares de aplicar "un 155 de pacotilla" en 2017 y al Ejecutivo de pagar con los indultos "un precio al chantaje". "No son indultos, sino insultos", ha afirmado el diputado de Vox, que ha asegurado que su formación sentará en el banquillo a quienes intenten "un nuevo golpe de Estado".

El dirigente de Ciudadanos Edmundo Bal, a su vez, ha acusado al Ejecutivo de "traspasar la línea de la división de poderes" y se ha preguntado "qué viene después". "Es absolutamente insultante y humillante porque los separatistas son insaciables", ha afirmado el portavoz adjunto de la formación naranja.

Reproches al PP por no proponer soluciones

En cambio, los partidos del Gobierno de coalición han cargado contra el PP por los indultos que otorgó cuando estaba en el Ejecutivo y por su falta de soluciones para Cataluña.

En este sentido, el socialista Felipe Sicilia ha reprochado que en la moción planteada por el PP no aparezca "ni una solución al problema político y social de Cataluña" y le ha acusado de poner en tela de juicio la jefatura del Estado, tras las polémicas palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre si el rey firmaría o no los indultos. Asimismo, ha pedido a los españoles que "no tengan dudas" sobre el proceso de diálogo y que "confíen".

Desde Unidas Podemos, Joan Mena ha afirmado que los indultos no son una cesión a nadie, sino un paso para empezar a negociar un nuevo pacto territorial que incluya no solo las demandas de Cataluña o Euskadi, sino también de la España vaciada. Además, ha afeado a los populares que cuestionen los indultos del procés y "no digan ni mu" de los otorgados desde 1996.

Tanto ERC como EH Bildu también han echado en cara al grupo popular los indultos concedidos por el PP. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, incluso ha ironizado con que "Tejero se arrepintió un montón y por eso sigue haciendo paellas en Valencia".

La diputada de Junts Miriam Nogueras ha señalado que el "odio" del PP hacia el independentismo les está "pudriendo", mientras que el parlamentario del PDeCAT, Ferrán Bel, les ha acusado de solo buscar "desgastar al Gobierno" y "cubrir su flanco de la ultraderecha". Desde el PNV, Mikel Legarda ha llamado a abandonar las medidas judiciales y penitenciarias y encarar el problema catalán desde el diálogo, dejando atrás la "intransigencia" y la "represión".