Iñaki López, tras la bronca de los periodistas a Marlaska: "¿De qué sirve desclasificar documentos si no llega la transparencia a las ruedas de prensa?"

"La situación en Ceuta es lo suficientemente grave como para contestar por lo menos a algo más de tres medios", comenta Iñaki López en Más Vale Tarde tras las quejas de los periodistas a Marlaska por no responder más preguntas.

La rueda de prensa de Fernando Grande-Marlaska de hoy en Ceuta ha terminado en una tremenda bronca por parte de los periodistas después de que el ministro únicamente respondiera a tres preguntas, cuando estaban convocados más de 20 medios.

Algunos recordaban al ministro que llevaban "trabajando desde la 7 de la mañana", mientras que otro calificaban la situación de "una vergüenza".

"¿De qué sirve desclasificar documentos si no llega la transparencia a las ruedas de prensa?", comenta Iñaki López desde el plató de Más Vale Tarde.

El presentador recuerda al titular de Interior que la situación en Ceuta "es lo suficientemente grave como para contestar por lo menos a algo más de tres medios".

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