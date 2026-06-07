Jesús Bastante avanza el discurso del papa en el Congreso: "Va a ser como el burro y la zanahoria: alertará del drama de la polarización"

¿Por qué es importante? El periodista define al papa como na persona "que ama la política y el arte de la política". "Va a tomar postura con sus mensajes", afirma.

El periodista Jesús Bastante ha comentado sobre el esperado discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados durante su visita a España. Tras celebrar una multitudinaria misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, el papa se dirigirá a los políticos, destacando la importancia de su labor para la sociedad. Bastante señala que el papa advertirá sobre el peligro de la polarización y los insultos globales, y transmitirá un mensaje similar a los obispos. León XIV, amante de la política, no tomará partido pero abordará temas como la migración en Canarias. Su discurso, basado en el Evangelio, no se dirigirá específicamente a líderes políticos como Abascal, Feijóo o Sánchez, aunque aborde temas políticos.

El periodista Jesús Bastante ha hablado sobre el discurso que el papa León XIV va a realizar en el Congreso de los Diputados durante su visita a España. Tras un domingo en el que ha oficiado la misa del Corpus Christi en una Plaza de Cibeles en la que han estado más de un millón de fieles, ahora le toca el turno a los políticos escuchar las palabras del Santo Padre.

Tal y como avanza, en su discurso "va a hacer como el burro y la zanahoria": "Les va a decir a los políticos que su labor es clave para la sociedad".

"Les va a alertar además del drama de la polarización y de los insultos que se está dando en todo el mundo", añade Bastante.

Además, el periodista ha hecho hincapié en que a los obispos "les va a decir lo mismo": "Una de las cosas que hace el papa es jugar con las dos ciudades, con la de dios y con la del hombre. Lo mismo que quiere para la sociedad lo quiere para la Iglesia".

"Es un papa que ama la política y el arte de la política. No va a entrar en la política partidista pero sí va a tomar postura con sus mensajes. Va a ir a Canarias a reivindicar el derecho a migrar y al derecho de esas personas a ser tratadas como ciudadanos de primera", ha expuesto.

Bastante, en ese sentido, expresa que es un discurso que "viene en el Evangelio": "Lo va a repetir, pero no le va a decir a Abascal, a Feijóo o a Sánchez nada en concreto aunque hable de política".

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