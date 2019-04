Ignacio González consideraba una garantía la continuidad de Catalá en el ministerio de Justicia

Enrique Arnaldo Alcubilla, exvocal del CGPJ y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, es un hombre muy cercano al PP y también interlocutor habitual de Ignacio González en los meses previos a la operación Lezo. El expresidente hablaba con él sobre cómo colocar sus piezas en la Fiscalía.

Días antes del nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general, Arnaldo Alcubilla le decía a González que había "movimientos de cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro cambiar la pieza principal".

A sus palabras, González respondía: "Joder, estás ahí moviéndote como corresponde". A continuación, Arnaldo Alcubilla añadía: "Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora sea bueno".

El 11 de noviembre, Maza consigue el puesto y ambos se muestran entusiasmados. Arnaldo Alcubilla le dice a González que no se equivocaba. Entonces, González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir".

Pero a González no le vale con el fiscal general y pregunta qué pasa con las Fiscalías Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional. A eso, Alcubilla contestaba: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción".

Una operación que, según sus palabras, ya está preparada y es, como mínimo, conocida por el ministro de Justicia. Alcubilla decía: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael porque ya se lo conoce".

¿Y quién fue el elegido para dirigir la Fiscalía? Manuel Moix.

En esa misma conversación, Ignacio González asegura que va a hablar con el ministro de Justicia sobre un tal Jesús: "No soy quién, pero no me corto en decirle a Rafa: 'Oye Rafa, ¿sabes? Este ¿cómo se llama? Jesús, voy a ver si se lo puedo hacer llegar".

En la escucha no se entiende el apellido. Pero, casualidad o no, el elegido como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional se llama Jesús Alonso.