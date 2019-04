"Este, a tomar por culo": así deja entrever Ignacio González al hablar con Zaplana que quitar y poner jueces es habitual

Ignacio González ya mostraba su desesperación tras destaparse el asunto de su ático en Estepona, así lo demuestra una conversación entre el expresidente madrileño y su buen amigo, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a la que laSexta ha tenido acceso en exclusiva.

"El juez y qué, que no hace nada, que no se puede hacer nada; yo ya les he dicho, mira estoy hasta los cojones, o sea, decidme, ¿aquí qué queda, pegarle dos tiros a la juez?...¿Qué alternativas tengo?", afirma Ignacio González. A sus palabras responde Enrique Cerezo: "Ellos te van a decir que esperar".

González no dudaba en mostrar su preocupación ante la apertura de juicio oral: "Sí, pero es que el abogado de aquí me dice que esta es una hija de puta que va a abrir juicio oral; ¿pero cómo va a abrir juicio oral? ¿pero por qué? ¿de qué?".

A continuación, Cerezo le dice: "No creo que sea tan gilipollas, ni tan imbécil que abra un juicio oral, si no tiene ninguna prueba...¿de quién es el piso? Ya lo sabe usted... investigue en Argentina, investigue en China, investigue en Rusia, la van a mandar tomar por el culo, por lista..."

El expresidente ya veía, como posible solución, hablar con el fiscal: "Joder, ¿el fiscal? ¿no se puede hablar con el fiscal?". Por su parte, Cerezo le dice: "Vamos a esperar a septiembre...y, si no, habrá que ir a hablar con el fiscal y decirle, mire usted, que ya sabemos que aquí todo el mundo quiere de todo pero ya saben ustedes más de lo que tenían que saber, y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".

Ignacio González también buscó ayuda entre sus compañeros de partido. A Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, le llegó a pedir la mediación del Gobierno, para forzar situaciones. Zaplana le dijo que "el problema" estaba en la instrucción. Aquí no manda nadie", añadía.

Ignacio González le responde: "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el ministerio de Justicia no sé qué y tal, y escucha, tenemos a un juez que está provisional...tú lo asciendes...yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño".

González, incluso, le llega a recordar que ya quitaron a un juez titular: "Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro..."

González, deja entrever, que quitar y poner jueces es una práctica habitual: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla".

En esta conversacion González también habla de llamar a Rafa, posiblemente, el ministro Rafael Catalá para colocar a Moix al frente de Anticorrupción, algo que finalmente ocurrió.