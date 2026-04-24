No hay que tener padre y madre españoles para serlo: esto es lo que realmente dice el Código Civil sobre la nacionalidad

¿Por qué es importante? La nacionalidad no exige pureza de sangre, solo legalidad. Si una persona viene de fuera y cumple unos requisito, como pasar unos años en España, asume la nacionalidad si no ha hecho nada malo.

El portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, se disculpó por un comentario sobre la nacionalidad española, aclarando que fue un malentendido. Según él, la nacionalidad se establece por el Código Civil, siendo español quien nace de padre o madre española. Sin embargo, cada año nacen unos 80.000 niños de madre extranjera en España. La ley permite que con un progenitor español, el hijo adquiera la nacionalidad, como es el caso de figuras como Emilio Aragón y Alaska. Además, existen otras vías legales para obtener la nacionalidad, como el proceso de regularización, que permite a personas extranjeras adquirirla al cumplir ciertos requisitos.

El portavoz de Vox en Cataluña, Joan Garriga, ha pedido disculpas este viernes diciendo que no se le entendió, que él puso solo un ejemplo al decir, exactamente, esto: "La nacionalidad española la establece el Código Civil: es español el nacido de padre y madre española".

Según ese criterio, cada año perderíamos a 80.000 españoles, una ciudad del tamaño Manresa, de Talavera o de Orense. Porque cada año nacen unos 80.000 niños de madre, solo de madre, de origen extranjero, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el centro de estudios económicos Funcas, en España cuatro de cada diez menores de cuatro años, tienen padres de origen extranjero, lo que no significa que no sean españoles, que no tengan la nacionalidad.

En España la nacionalidad son los padres, ya que son estos los que transmiten el pasaporte, el ser español legalmente. Con que haya un progenitor, el padre o la madre, que sea español, que tenga la nacionalidad, la transmite al hijo. Así tienen la nacionalidad, o pudieron tenerla por ese camino, Emilio Aragón, Omar Montes, Alaska, el dueño de Pronovias, las hermanas Koplowitz, Aron Piper, Alejandro Amenábar y Garbiñe Muguruza. Porque todos ellos tienen, al menos, un padre extranjero y, al menos, un padre español de toda la vida.

Pero si los padre no son españoles de los de toda la vida, tampoco pasa nada. La nacionalidad no exige pureza de sangre como si estuviéramos en la España del pasado, en la nacionalidad no hay sangre sucia como en el mundo de los magos de Harry Potter. En la nacionalidad, hay legalidad. Punto. Si una persona viene de fuera y cumple unos requisito, como es pasar unos años en España, asume la nacionalidad si no ha hecho nada malo. Esto es, por ejemplo, lo que le pasó a los padres de Lamine Yamal, por eso él es español.

Y hay otras vías. Algunas muy excepcionales y otras más habituales. Una de ellas es la vía Williams, porque la madre de los hermanos futbolistas llegó a España embarazada del mayor, Iñaki Williams, y nació en el país cuando sus padre estaban dentro del proceso de regularización. Como estaban en ese proceso legal pudieron, al año, inscribir a su hijo para conseguir la nacionalidad. Y esto es lo que realmente dice el Código Civil.

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