Ignacio Cembrero y su "enorme sospecha" sobre el origen de la crisis migratoria en Ceuta: "El movimiento arranca en el sur de Marruecos"

¿Qué ha dicho? El periodista y escritor analiza cómo el movimiento migratorio ha podido nacer del "rumor que se expandió por redes sociales de que se ha abierto un boquete migratorio en España gracias a la sentencia del Tribunal Supremo".

Ignacio Cembrero, periodista y escritor, ha analizado en laSexta Clave la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas han llegado desde Marruecos. Cembrero sospecha que el origen de esta entrada masiva se debe a un rumor en redes sociales sobre un "boquete migratorio" en España, tras una sentencia del Tribunal Supremo. Este rumor ha motivado un movimiento migratorio desde el sur de Marruecos. Muchos jóvenes, incluso sin saber nadar, intentan llegar a Ceuta, lo que ha provocado numerosas muertes. El fenómeno se intensificó cuando el rumor de una frontera abierta se expandió, facilitado por la supuesta complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero ha analizado en laSexta Clave la situación que atraviesa Ceuta por la crisis migratoria tras la llegada de miles de personas dese Marruecos a sus costas. El experto, tal y como ha explicado en directo, tiene una "enorme sospecha" sobre el origen de esta entrada masiva.

"Nace del rumor que empieza a divulgarse por las redes sociales de que se ha abierto un boquete migratorio en España gracias a la sentencia del Tribunal Supremo. Evidentemente, las redes sociales no analizan la sentencia, pero sí los jóvenes en TikTok y en Facebook, donde van contando que hay una posibilidad de entrar en Ceuta sin ser rechazado, de quedarse en territorio español", sostiene.

Así, dice que "a partir de ahí se pone en marcha un movimiento migratorio que arranca bastante en el sur de Marruecos, en Agadir, en Marrakech, en Safi". De esta manera, los jóvenes llegan a la costa y se ponen a nadar.

"Algunos de ellos no saben ni siquiera nadar, pero van con flotadores, etc. Por eso tenemos ya más de 50 muertos del lado español recogidos por la Guardia Civil, y es de suponer que son, como mínimo, otros tantos del lado marroquí", añade.

Este fenómeno, dice, "dura más o menos hasta el miércoles, pero el miércoles se empieza a expandir el rumor de que la frontera está abierta y el jueves son decenas de miles de habitantes de la provincia de Nador, de Tetuán y también en parte de la provincia de Tánger los que se ponen en camino".

"Hay familias enteras y además ya no tienen que nadar. Pueden ir caminando por el espigón sin mojarse los pies y entrar en Ceuta. Esto, evidentemente, no se puede hacer sin, como mínimo, la pasividad, yo diría la complicidad activa de las fuerzas de seguridad marroquíes que siempre están desplegadas en la frontera", ha sentenciado Cembrero en su intervención.

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