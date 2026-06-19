Ignacio Cembrero: “Ayuso ha cometido enormes errores, como apoyar las negociaciones de su pareja"

En Al Rojo Vivo, Ignacio Cembrero analiza las comparaciones entre los casos que afectan a la pareja de Díaz Ayuso y las hijas de Zapatero, y critica la gestión política de la presidenta de la Comunidad.

En su intervención en Al Rojo Vivo centrada en las derivadas políticas y judiciales de las investigaciones en torno a los entornos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Rodríguez Zapatero, el periodista Ignacio Cembrero ha defendido la comparación realizada por Miguel Ángel Rodríguez entre ambos casos.

"Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez hace bien en comparar a las hijas de Zapatero con lo que le está sucediendo a la pareja de Díaz Ayuso, porque la UCO dice que la empresa del novio de la presidenta de la Comunidad no tenía medios para llevar a cabo esas tareas y dice exactamente lo mismo de la empresa de las hijas de Zapatero", señala.

Cembrero enmarca su argumento en los informes de la Unidad Central Operativa: "La comparación tiene sentido en base a lo que apunta la UCO, que en ambos casos cuestiona la capacidad real de las empresas para justificar los trabajos que se les atribuyen".

A partir de ahí, el periodista amplia su valoración hacia la gestión política del caso por parte de Ayuso: "La presidenta de la Comunidad ha cometido enormes errores. En primer lugar, apoyar y defender a su pareja y los negocios de su pareja".

Además, añade una precisión sobre la cronología de los hechos conocida hasta ahora: "En un principio pensábamos que esos trabajos se habían llevado a cabo antes de la relación de pareja, pero ahora hemos descubierto que se desarrollan y se potencian cuando ya existía esa relación, a partir de 2021 o 2022, cuando ya vivían juntos".

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