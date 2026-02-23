El papa León XIV alertó a los obispos españoles ante el avance de la extrema derecha: "Buscan el voto católico e instrumentalizar a la iglesia"

¿Por qué es importante? En su primera reunión con los obispos españoles, el papa les alertó de los mensajes que lanzan desde la ultraderecha y cómo utilizan a la Iglesia para sacar rédito político.

El papa León XIV expresó su preocupación por el avance de la extrema derecha en España durante una reunión con representantes de la iglesia española el 17 de noviembre, según 'El País'. En el encuentro, también se aprobaron indemnizaciones para víctimas de pederastia. El papa advirtió sobre la instrumentalización de la iglesia por parte de la ultraderecha, instando a los obispos a distanciarse de esos discursos y abordar el problema de la pederastia. Santiago Abascal, líder de Vox, criticó la colaboración entre el Gobierno y la iglesia, especialmente en temas de migración, acusando a algunos obispos de "hacer negocio con la inmigración".

Para el papa León XIV, su mayor preocupación en lo relativo a España es el avance de la extrema derecha. Así lo trasladó el sumo pontífice a los representantes de la iglesia española en su primera reunión, un encuentro que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre y que también acabó derivando en la aprobación de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia.

Según el diario 'El País', que cita a dos fuentes conocedoras de lo ocurrido en dicho encuentro, el papa habló de esa preocupación que tenía por "la ideología de ultraderecha" que hay en nuestro país y de cómo "buscan ganar el voto católico" e "instrumentalizar a la iglesia".

Es por eso que, tras ese encuentro con el sumo pontífice en Roma, los obispos volvieron con esa idea de ser conscientes de las intenciones de los grupos de extrema derecha con la iglesia, posicionándose contra el discurso de Vox respecto a la acogida de migrantes y su regularización.

A la salida de esa reunión, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, compartió que el papa León XIV "conocía España bien". Así, el papa les dejó dos tareas pendientes: alejarse de esos discursos ultras y resolver el conflicto de los casos de pederastia.

Los exabruptos de Abascal

El entendimiento entre el Gobierno de España y la iglesia católica es algo que a la ultraderecha no ha gustado nada, como dejó claro Santiago Abascal, líder de Vox: "No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la iglesia. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la iglesia que la tienen absolutamente amordazada"

Ataques que también se dieron cuando la iglesia apoyó la regularización de migrantes, una medida que vieron como "un reconocimiento de la dignidad humana" y una "oportunidad para colaborar en el bien común". Entonces, Abascal consideró que la posición de estos obispos, a los que consideró "una minoría", estaban "haciendo negocio con la inmigración".

Hace meses, en Jumilla, Vox y PP prohibieron celebrar actos islámicos en espacio públicos, algo que provocó otro enfrentamiento con la Conferencia Episcopal, dejando claro que era algo claramente xenófobo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.