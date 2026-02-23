Tensión en Vitoria por un acto político convocado por Vox en la universidad: se han suspendido las clases y desplegado un amplio dispositivo policial

Los sindicatos El sindicato abertzale, vinculado al GKS, ha organizado una contramanifestación a las puertas del campus. Ante ello, se ha desplegado un amplio dispositivo de la Ertzaintza para evitar incidentes.

Este lunes, el campus alavés de la Universidad del País Vasco en Vitoria vivió momentos de tensión debido a un acto convocado por Vox. En respuesta, el sindicato abertzale, vinculado al GKS, organizó una contramanifestación, lo que llevó a la suspensión de las clases. La Ertzaintza desplegó un dispositivo de seguridad con drones y la Unidad Canina para prevenir incidentes. Julia Calvet, diputada de Vox, anunció su presencia en Vitoria para denunciar pancartas amenazantes. A pesar de la tensión, los seguidores de ambos grupos permanecen separados y no ha habido enfrentamientos directos hasta el momento.

Gran tensión en Vitoria con motivo del acto convocado por Vox en el campus alavés de la Universidad del País Vasco (EHU) este lunes. El sindicato abertzale, vinculado al GKS, ha organizado una contramanifestación a las puertas del campus, lo que ha llevado a suspender las clases y la Ertzaintza ha desplegado un amplio dispositivo para evitar incidentes.

Julia Calvet, diputada de Vox en el Parlament de Catalunya, informó el pasado jueves en sus redes sociales de que el lunes estaría en Vitoria "para denunciar las pancartas amenazantes que han sido desplegadas en el Campus Universitario de Vitoria por la izquierda abertzale".

"En Vox no hay plaza que demos por perdida. ¡Allí nos vemos!", expresó la portavoz nacional de Juventud de Vox en una convocatoria que provocó preocupación después de que la autodenominada izquierda abertzale respondiese anunciando una contramanifestación, lo que podría llevar a choques.

Por ello, se decidió suspender las clases y este lunes se ha desplegado un amplio dispositivo de la Brigada Móvil, con drones y la Unidad Canina. Además, se han retirado todos los vehículos y contenedores de la zona y la universidad está acordonada para que no se produzcan enfrentamientos.

Los seguidores de Vox y los del sindicato abertzale han estado en zonas separadas, mientras se vivía una calma tensa, ya que se han lanzando consignas, aunque en ningún momento se han cruzado unos con otros.

