Illa anuncia que el Govern aprobará este viernes los Presupuestos de Cataluña sin tener todavía garantizado el voto de ERC

Los detalles El jefe del ejecutivo catalán ha señalado que "es hora de poner a Cataluña por delante de todo" y ha asegurado que "el Govern cumple con responsabilidad" con todo lo comprometido.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern planea aprobar el proyecto de Presupuestos de 2026 este viernes en un Consell Executiu extraordinario. En un acto de firma del acuerdo con líderes sindicales y empresariales, Illa destacó la importancia de "poner a Cataluña por delante de todo" y afirmó que el Govern actúa con responsabilidad. Actualmente, cuenta con el apoyo de Comuns y negocia con ERC, que exige garantías para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF, un cambio que requiere modificaciones legislativas en el Congreso. Estos serían los primeros Presupuestos desde 2023.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern prevé aprobar el próximo viernes el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para este 2026 en un Consell Executiu extraordinario para iniciar el trámite parlamentario para aprobarlos.

Lo ha dicho este lunes en el acto de firma del acuerdo para las cuentas con los secretarios generales de CCOO de Cataluña, Belén López, y de UGT de Cataluña, Camil Ros, y los presidentes de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y Pimec, Antoni Cañete, y también ha participado la consellera Alícia Romero y ha estado el conseller Miquel Sàmper.

Illa cuenta por el momento con el apoyo de Comuns tras el pacto sellado la semana pasada, y está en negociaciones con ERC para poder sacar adelante los Presupuestos de 2026, que, de tener éxito, serían los primeros desde 2023.

El jefe del ejecutivo catalán ha señalado que "es hora de poner a Cataluña por delante de todo" y ha asegurado que "el Govern cumple con responsabilidad" con todo lo comprometido.

Para sentarse a negociar los Presupuestos de 2026, que serían los primeros tras los validados en 2023, ERC pide garantías de que se dará cumplimiento a uno de los acuerdos de investidura: que la Generalitat pueda recaudar el IRPF, lo que requiere de cambios legislativos en el Congreso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.