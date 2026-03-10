Ahora

"Es muy impactante"

Juanma Moreno rompe el tabú de la salud mental en los políticos y confiesa ir al psicólogo tras el accidente de Adamuz

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta de Andalucía ha desvelado tener muy presente los testimonios de los familiares de las víctimas, "un recuerdo" que tiene "muy dentro".

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en El Hormiguero
No suele ser habitual escuchar a un político de su propia salud mental, de cómo la gestión de lo público le puede pasar factura. Pero este lunes Juanma Moreno rompió ese tabú. Confesó que, desde el accidente de Adamuz, ha pedido ayuda y está yendo psicólogo.

Así lo aseveró en El Hormiguero de Antena 3, detallando que lo que hizo fue seguir el consejo que le dio el personal sanitario con el que diálogo en esa misma noche del 18 de enero en la que se produjo la tragedia ferroviaria.

Durante la conversación con Pablo Motos, el presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que ese accidente "me ha quebrado", como se puso de manifiesto durante el acto institucional de entrega de los galardones del Día de Andalucía, cuando el presidente andaluz rompió a llorar durante su intervención.

"Ver una persona muerta siempre es muy impactante, pero cuando conoces las vidas, yo me metí en algunas de las casas, cuando te cuentan lo que iban a hacer el mes que viene o el año que viene... Cuando conectas ese futuro con lo que ves, eso te hace mucho daño. Ese recuerdo lo tengo muy dentro", sentenció.

"Me ha creado un problema", ha llegado a afirmar Moreno, quien ha detallado que con ese personal sanitario con quien intercambió impresiones le indicaron que "esto parece fácil, pero no es fácil", antes de explicar la escena que se encontró al llegar al lugar del accidente, donde se encontró con "calzado, comida de bebé, apuntes, prendas llenas de sangre", además de los cadáveres, aún pendientes de su levantamiento judicial.

