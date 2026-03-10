El exjefe de la UDEF habría ocultado en 2022 un informe que le señalaba por el dinero del blanqueo

Según ha publicado 'La Razón', Inteligencia Económica elaboró un documento sobre la investigación de una empresa por presunto blanqueo y señalaba que el beneficiario era Óscar Sánchez (él mismo) y el escrito fue mandado a la sección que dirigía.

El exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en MadridÓscar Sánchez Gil, recientemente procesado por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, también habría borrado pruebas que le inculpaban, concretamente un informe que investigaba por blanqueo a la empresa Desarrollos Empresariales Kofu y de la que él era beneficiario.

Según ha publicado 'La Razón', en el último informe entregado por Asuntos Internos a la Audiencia Nacional se encuentra un informe de 2022 de Inteligencia Económica en el que se señalaba a la citada empresa por blanqueo de capitales y que uno de los beneficiarios de la misma era Óscar Sánchez.

Quizás dada la normalidad del nombre, ese documento fue remitido al Grupo 20 de la Policía Judicial de Madrid, precisamente la unidad que él dirigía. Y, como también hacía con sus colaboradores, esa investigación acabó en un cajón.

Según los investigadores, Sánchez Gil, que se encuentra en prisión provisional desde su detención en 2024, habría dado cobertura a la entrada de droga en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada que facilitaba a la organización. De hecho, escondía 20 millones de euros emparedados en su casa presuntamente fruto del narcotráfico.

Su arresto se produjo a raíz de una operación en la que se intervino un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, Cádiz en octubre de ese mismo año. De esta manera, a este grupo organizado se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.

