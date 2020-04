Miriam Armero reside en el municipio murciano de Cartagena y es una de las trabajadoras que permite que la ciudadanía pueda tener acceso a los productos de primera necesidad y alimentos durante el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, algunos de sus vecinos han escrito una carta para pedirle que se busque "otra vivienda mientras dura todo esto" porque no quieren "más riesgos". "Somos tus vecinos y queremos pedirte, por el bien de todos, que te busques otra vivienda mientras dura esto. Hemos visto que trabajas en un supermercado y no queremos correr más riesgos".

Al ver esta nota, Miriam ha explicado en 'Espejo Público' que sintió "impotencia" porque no valoran su esfuerzo. "Me siento afortunada por poder salir a trabajar, pero siento impotencia al pensar que estamos intentando ayudar a muchas personas y no lo valoran".

"Los presidentes me han apoyado en todo momento y están intentando averiguar quién ha sido"

Si bien, ha querido destacar el apoyo de los presidentes de la comunidad en la que reside, así como el de muchas personas que han visto su denuncia. "Los presidentes me han apoyado en todo momento y están intentando averiguar quién ha podido ser".

"No pensaba que esto fuera a llegar tan lejos. Solo quiero dar las gracias a todo el mundo, que son muchos mensajes de apoyo, y dar las gracias a los que están trabajando ahí fuera", ha sentenciado. Y es que, tras ver esta nota, difundió un vídeo en el que dejaba claro que no va a dejar su casa y que mantiene las medidas de higiene necesarias.