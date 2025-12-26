El Govern de Pérez Llorca copia a Mazón, elude dar respuestas y señala al Gobierno de Sánchez en la gestión de la DANA

¿Qué ha dicho? El nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha comentado que el Gobierno central debería "mirarse a sí mismo" por su papel aquel 29 de octubre. "Sánchez estaba en la India, Teresa Ribera en Bruselas... Ellos quieren conocer los pasos de todos y de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban", ha comentado.

Cambian las caras, pero se mantiene el mensaje. La portavoz del Govern de la Comunitat Valenciana ya no es Susana Camarero; con la entrada de Juanfran Pérez Llorca, llegó Miguel Barrachina como portavoz, un Barrachina que no ha dudado en señalar al Gobierno central por su papel el día de la DANA. Lo ha hecho a preguntas de laSexta sobre la petición de los socialistas valencianos de reclamar a Feijóo todos los mensajes que intercambió con Carlos Mazón el día de la DANA, algo que no ha gustado al nuevo equipo del Govern.

Barrachina ha eludido contestar si Feijóo debe entregar los mensajes que él mandó a Mazón y no solo los que recibió por parte del expresident. Sí que ha tenido tiempo para criticar la ausiencia de algunos ministros el día de la DANA.

"El PSOE debiera mirarse a sí mismo. El dueño de los cauces, Pedro Sánchez, estaba en la India. Su vicepresidenta Teresa Ribera, en Bruselas. El secretario de Estado responsable andaba por Colombia y la única que estaba aquí, que era la directora general de Emergencias, al día siguiente se marchó a Brasil. Ellos quieren conocer los 'whatsapps' y los pasos de todos y de los suyos no sabemos ni el continente en el que estaban", critica.

Fue este jueves cuando el PSPV-PSOE reclamó al líder del PP que entregase a la jueza que instruye la causa penal sobre la DANA la conversación íntegra que mantuvo por WhatsApp con Mazón. "Debería aprovechar su citación ante la jueza de la DANA para aclarar toda la verdad de lo ocurrido, y eso exige entregar no solo los mensajes que recibió de Mazón, sino los que el propio Feijóo le mandó", afirman desde la dirección del PSPV, que ironizan con la "extraña manera de colaborar con la justicia" de Feijóo.

Los socialistas valencianos ven en la actitud del dirigente del PP como "una falta de respeto y un desprecio a las víctimas por parte de quien aspira a gobernar a los españoles". "Y ahora miente en su escrito a la jueza de Catarroja cuando señala que se equivocó de día y que fue un error", agregan.

Mensajes incompletos y presentados en plena Nochebuena

La realidad es que la forma en la que Feijóo ha decidido hacer llegar a la jueza de la DANA los mensajes que recibió de Carlos Mazón han arrojado una mezcla de dudas e indignación a las familias de las víctimas. El líder del PP ha pasado a estar señalado tanto por su decisión de entregar los mensajes el 24 de diciembre como por no incluir sus mensajes al expresident de la Generalitat, limitándose a hacer comentarios y apreciaciones de sus respuestas.

Los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA: "Un puto desastre va a ser esto, presi"

Este nuevo giro en la causa de la DANA ha desatado la indignación de los familiares de las víctimas, que acusan tanto a Mazón como a Feijóo de ser "unos mentirosos". Mentiras que ambos han sostenido durante más de un año; tanto es así que el propio líder del PP reconoce a la jueza que se equivocó al decir que Mazón le venía "informando en tiempo real desde el pasado lunes" de su gestión de la DANA, cuando en realidad no fue hasta el martes por la tarde cuando realmente lo hizo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.