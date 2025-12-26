Ahora

El mayor repunte en años

"Valer su peso en oro" se queda corto: año histórico para los metales preciosos

Los detalles El fuerte repunte del oro y la plata en las últimas 24 horas confirma el rally vivido este año por los metales preciosos, impulsados por su papel como valor refugio ante la volatilidad global.

Lingote de oro

El mercado de los metales preciosos vive uno de sus momentos más alcistas de las últimas décadas. El oro y la plata han cerrado un año histórico, con revalorizaciones que han disparado su atractivo como activos refugio en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica.

Solo en las últimas 24 horas, el precio de la plata ha subido cerca de un 4 %, mientras que en el conjunto del año acumula un incremento superior al 150 %. La onza cotiza ya en torno a los 64 euros, frente a los apenas 28,6 euros que marcaba hace doce meses.

El oro sigue una tendencia similar. En la sesión de hoy avanza un 0,7 % y en el último año se ha revalorizado más de un 50 %, hasta situarse en los 3.840 euros por onza, frente a los 2.523 euros de hace un año, encadenando récord tras récord en los mercados internacionales.

Los analistas apuntan a varias razones detrás de este fuerte repunte. Por un lado, el creciente interés por los valores refugio ante la volatilidad global. Por otro, el aumento de las compras por parte de fondos de inversión y bancos centrales, que están reforzando sus reservas de metales preciosos. Así lo asegura el profesor de economia y finanzas, Julien Bollain quien dice: "En tiempoes de inestabilidad, el oro y la plata son un valor refugio".

El rally no se limita al oro y la plata. El platino se ha disparado más de un 120 % en el último año, hasta superar los 2.000 euros por onza, mientras que el paladio ha alcanzado su nivel más alto en los últimos tres años.

Sobre la continuidad de esta racha de bonanza, Bollain ha advertido de que habrá correcciones en el mercado, aunque su impacto será desigual. "El oro se verá menos afectado, porque es un valor más estable, mientras que la plata y otros metales podrían sufrir ajustes más intensos", ha señalado.

Con estas cifras, la expresión "valer su peso en oro" se queda corta: los metales preciosos atraviesan uno de los mejores momentos de su historia reciente y se consolidan como una de las apuestas más rentables del año.

