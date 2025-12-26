El Gobierno pide la dimisión de Feijóo tras los renuncios que desvelan los mensajes de Mazón: "Lleva un año mintiendo"

Los detalles La nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, sostiene que el líder del PP "solo se preocupa de hacer daño al Gobierno" utilizando la catástrofe aunque para ello "se lleve por delante el dolor de las víctimas".

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusa a Alberto Núñez Feijóo de mentir durante un año, basándose en mensajes enviados por Carlos Mazón. Según Saiz, estos mensajes, entregados a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, demuestran que Feijóo busca erosionar al Gobierno utilizando el dolor de las víctimas de la DANA. Critica que el líder del PP solo haya presentado los mensajes de Mazón, omitiendo los suyos. Además, señala que la comunicación entre Mazón y Feijóo comenzó tarde, cuando ya había ocurrido la mayoría de las muertes, y que el Gobierno ofreció ayuda desde el inicio de la catástrofe.

"Feijóo lleva un año mintiendo". Es la conclusión de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras conocer los mensajes enviados por el expresidente valenciano Carlos Mazón que han sido aportados por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la jueza Nuria Ruiz Tobarra en el marco de la investigación judicial de la DANA.

En una entrevista en TVE, la recién nombrada portavoz del Ejecutivo asegura que, con la información entregada por el líder de la oposición a la jueza de Catarroja, "se acredita que Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona es erosionar al Gobierno de España llevándose por delante el dolor de las víctimas". "Lo único que le preocupa es hacer daño al Gobierno", añade.

Por ello, asegura Saiz, la forma de actual del máximo dirigente del PP supone un insulto para los afectados por la catástrofe: "Me pongo en la piel de una víctima y no puedo llegar a imaginar el dolor que sienten, por la forma y por el fondo".

Además, carga duramente contra el "tono" de la conversación y el mensaje en el que Mazón le reconocía al líder de su partido durante la noche del temporal que "va a ser un desastre, presi". "Me pregunto si la respuesta de Feijóo tiene el mismo tono, lleva un año mintiendo", zanja Saiz, criticando asimismo que el presidente del PP solo haya aportado los mensajes que envió Mazón y no los que el mandó al expresident de la Generalitat.

Los mensajes de Mazón a Feijóo

Pese a que, desde un primer momento, tanto Feijóo como Mazón sostuvieron que el expresident mantuvo informado al líder de su partido "en tiempo real desde el lunes", no fue hasta el martes por la tarde cuando realmente abordaron la cuestión. Hablaron tan tarde que ya se habían producido buena parte de las muertes. A las 19:59 escribió Feijóo -según el líder del PP- su primer mensaje a Mazón, al que envió su "solidaridad" y puso a su disposición "a la organización" después de conocer "por los medios de comunicación" que la situación estaba empeorando en la Comunitat Valenciana. Nueve minutos más tarde llegó la respuesta de Carlos Mazón, a las 20:08 horas, momento en el que comienza la conversación entre ambos. "Gracias, Presi", le contestó, antes de comentarle que la situación se estaba "jodiendo cada minuto".

Ese mensaje lo mandó 20 minutos antes de llegar al Cecopi (a las 20:28 horas). Para el siguiente mensaje tiene que pasar una hora y media, cuando Mazón pide a Feijóo que le mande el teléfono de José María Álvarez-Pallete, ex CEO de Telefónica, con quien finalmente consigue hablar. "No sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos", llega a asegurar Mazón.

De hecho, los mensajes entre ambos demuestran que el Gobierno ofreció ayuda a la Generalitat desde el primer momento. Tanto es así, que Mazón le aseguró a Feijóo que había hablado con "Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

Tanso es así, que Mazón confesó que cuentan con "lo que necesitaban" en ese momento, que era "la UME", y que lo habían obtenido "a través de Delegación (de Gobierno)", es decir, de Pilar Bernabé, también muy señalada tanto por Mazón como por Salomé Pradas.

