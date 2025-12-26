Detenido en Cartaya (Huelva) uno de los fugitivos incluidos en la lista de 'Los 10 más buscados' de la Policía Nacional

Los detalles Estaba reclamado por las autoridades por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento, por los que había sido condenado a 41 años de prisión.

La Policía Nacional detuvo a José María Pavón Pereira, uno de los fugitivos más buscados, por un doble asesinato cometido en 2019 en Huelva. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en un pozo, uno con un disparo y otro con múltiples lesiones. La investigación, iniciada el año pasado, culminó con su inclusión en la campaña 'Los 10 más buscados', que busca la colaboración ciudadana. Gracias a la información recibida y las investigaciones de la Sección de Localización de Fugitivos, Pavón fue localizado viviendo en una nave en Cartaya. Fue detenido tras ser identificado en un vehículo que abandonaba el lugar.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a José María Pavón Pereira, prófugo incluido en la campaña 'Los 10 más buscados', reclamado por un delito de asesinato con alevosía y otro de asesinato con ensañamiento a la pena de 41 años de prisión, hechos cometidos en el año 2019.

La investigación se inició el pasado año cuando se emitió una reclamación judicial para la detención de un varón por un doble delito de asesinato, cometido en Huelva en el año 2019, cuando fueron localizados los cuerpos de dos personas en un pozo, uno de ellos con un disparo de escopeta en el pecho y el otro con múltiples lesiones con un objeto contundente que le provocaron la muerte.

Tras agotar las habituales vías de investigación, los agentes decidieron incluirlo en la campaña 'Los 10 más buscados', que tiene como fin obtener información de los fugitivos por parte de los ciudadanos a través de su difusión en los medios de comunicación y las redes sociales de la Policía Nacional.

En el marco de la referida campaña se obtuvieron informaciones a través del correo habilitado para ello (losmasbuscados@policia.es,) que, junto con las tareas de averiguación de la Sección de Localización de Fugitivos, hicieron que se diese con el paradero de este prófugo.

Vivía oculto en una nave alejada del núcleo urbano

Los investigadores descubrieron que vivía escondido en una nave alejada de la localidad de Cartaya (Huelva). Tras numerosas gestiones en el lugar los agentes observaron la salida de un vehículo en cuyo interior viajaba un varón cuyas características físicas era similar al fugado y, tras dar el alto al turismo, fue plenamente identificado por lo que se procedió a su detención.

El pasado mes de noviembre, la Policía Nacional lanzó una nueva campaña para localizar a diez fugitivos buscados por diferentes juzgados nacionales e internacionales. Para ello, el cuerpo policial señala que la colaboración ciudadana es fundamental por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

Al respecto, ha subrayado que con esta campaña, "en apenas un mes desde el lanzamiento, ya han sido localizados tres de los diez prófugos" incluidos en la misma.

En noviembre de 2023, tras celebrarse en octubre el juicio por este caso, la Audiencia Provincial de Huelva emitió una orden de búsqueda, detención y presentación de Pavón después de que no compareciera ante en el Juzgado para su ingreso en prisión. Por ello, el tribunal decidió dictar la orden de búsqueda y detención para celebrar la comparecencia establecida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Siete de 'los diez más buscados' siguen fugados

Con la detención del autor del doble crimen de Cartaya, José María Pavón Pereira se suma a Martiño Ramos e Ionut Ramón Raducan como detenido entre los diez fugitivos más buscados por las autoridades españolas. Otros siete delincuentes de alta peligrosidad siguen en busca y captura.

Los diez fugitivos más buscados por la Policía Nacional

