Ahora

Caso Koldo

El juez Ismael Moreno cita a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional adopta la decisión de que Patricia Úriz declare como investigada a petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar los indicios de blanqueo de capitales que aparecían en el último informe de la UCO.

La exmujer de Koldo García Patricia Úriz Iriarte comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'La exmujer de Koldo García Patricia Úriz Iriarte comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigada a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, para el próximo 20 de enero.

Lo ha hecho a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, que en un escrito al juez al que ha tenido acceso laSexta apunta a la existencia de presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

"Una de las personas respecto de las que desde el inicio se dirigió la investigación es Patricia Úriz Iriarte, en tanto que se habría beneficiado y habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por Koldo García Izaguirre durante su etapa de asesor del entonces titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, José Luis Ábalos Meco", señala el fiscal Pastor en dicho escrito.

Señala el representante del ministerio público al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 3 de octubre, en el que, según afirma en el documento remitido al juez, "se describen conductas de Patricia Úriz compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento".

En consecuencia, Pastor alega que es necesaria la declaración de Patricia Úriz en calidad de investigada para "garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse situaciones materiales de indefensión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mensajes incompletos y presentados a la jueza de la DANA en plena Nochebuena: las incógnitas que señalan la responsabilidad de Feijóo
  2. El PP tumba la propuesta de Más Madrid y veta la comisión de investigación sobre el Hospital de Torrejón
  3. Ni PSOE ni PP se dan por interpelados en la advertencia del rey sobre los "extremismos" en su discurso de Nochebuena
  4. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski y Trump se verán el domingo en Mar-a-Lago para avanzar hacia la paz mientras Putin se abre a devolver algún territorio a cambio del Donbás
  5. Estados Unidos bombardea al Estado Islámico en Nigeria tras las amenazas de Trump por los asesinatos de "cristianos inocentes"
  6. Heladas y aviso naranja por oleaje en Cataluña tras la Navidad más fría en 15 años