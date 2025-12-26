El juez Ismael Moreno cita a declarar como investigada a la exmujer de Koldo García

La exmujer de Koldo García Patricia Úriz Iriarte comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'

Los detalles El magistrado de la Audiencia Nacional adopta la decisión de que Patricia Úriz declare como investigada a petición de la Fiscalía Anticorrupción para investigar los indicios de blanqueo de capitales que aparecían en el último informe de la UCO.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, como investigada el próximo 20 de enero. La solicitud proviene del fiscal anticorrupción Luis Pastor, quien señala la posible implicación de Úriz en delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Según un informe de la UCO de la Guardia Civil, se describen conductas de Úriz compatibles con el delito mencionado, relacionadas con la ocultación de fondos ilícitos obtenidos por Koldo García como asesor del exministro José Luis Ábalos. La declaración busca garantizar el derecho a la defensa y evitar situaciones de indefensión.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como investigada a Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, para el próximo 20 de enero.

Lo ha hecho a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor, que en un escrito al juez al que ha tenido acceso laSexta apunta a la existencia de presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

"Una de las personas respecto de las que desde el inicio se dirigió la investigación es Patricia Úriz Iriarte, en tanto que se habría beneficiado y habría participado en la operativa desplegada para ocultar el origen ilícito de los fondos obtenidos por Koldo García Izaguirre durante su etapa de asesor del entonces titular del Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, José Luis Ábalos Meco", señala el fiscal Pastor en dicho escrito.

Señala el representante del ministerio público al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 3 de octubre, en el que, según afirma en el documento remitido al juez, "se describen conductas de Patricia Úriz compatibles con el delito de blanqueo de capitales del que venía siendo investigada, y que todavía no se habían puesto de manifiesto en el presente procedimiento".

En consecuencia, Pastor alega que es necesaria la declaración de Patricia Úriz en calidad de investigada para "garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse situaciones materiales de indefensión".

